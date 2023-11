Ingenio humano frente a la IA

«Se debe ser curioso para poder valorar y desarrollar tres aptitudes como son el conocimiento, la imaginación o el sentimiento, que nos van a diferenciar de la Inteligencia Artificial (IA)». Estas fueron las palabras de Patricia Bárcena, influencer, especialista en redes sociales y profesora universitaria, que ayer formó parte de la mesa redonda sobre los retos, los peligros y las oportunidades que se abren para las pequeñas empresas con la aplicación de la IA, en el marco de la primera jornada del Foro de Emprendedores Ingenion, que se desarrolló ayer en el Centro de Cultura de Jesús, en Ibiza.

Fernando Marí Bosó, creador de la empresa Admefy e impulsor del Ibiza Tech Forum, confesó que, como contable y auditor, «soy de los primeros de la lista en estar jodido», apuntó. Aún así, confía en que la IA, si bien en los primeros años provocará la pérdida de puestos de trabajo que «no son útiles», luego aportará un «efecto multiplicador», favoreciendo «a ganar tiempo, efectividad, productividad y eficiencia».

El trato humano

De hecho, auguró que en 15 años, y dada la agilidad que proporciona la IA, las jornadas laborales serán «de cinco horas». Premisa con la que el moderador de la mesa, José María Ramón, CEO de Neobookings, no estuvo de acuerdo. «Estaremos igual de pringados», apuntó. Para Ramón, es necesario saber decidir hasta dónde utilizar la IA y «no perder el trato humano» porque, según él, para tener éxito hay que «tener una red de contactos y rodearte de gente que aporte».

Remo Frisina, cofundador de Ibiza Token, también se mostró muy en la línea de Bárcena al señalar que la «creatividad y el ingenio humano no se pueden copiar». Y ahí, el periodista y especialista en ciberseguridad, Adrián Moreno, lanzó una cuestión: «¿Qué queremos, creatividad o rapidez?». Para Bárcena, ya se vive en una sociedad con prisas. «Vivimos en una competición continua y cada vez nos piden más. Se va a valorar la rapidez, pero también tener un espacio de creatividad», insistió.

Fernando Marí, por su parte, es de la opinión de que con la IA «se ganará tiempo para vivir mejor». Para Moreno, la IA debe ayudar a optimizar el trabajo, «pero uno de los errores es la falta de explicabilidad». Es decir, las fuentes de las que se nutre y, por tanto, indicó que la IA «no debería sustituir a los trabajadores».

Durante la primera jornada de Ingenion, el Centro Cultural de Jesús acogió la conferencia de Sergio Ayala con la ponencia, ‘La hora de los hombres medios’, en la que defendió que «no hace falta ser un megacrack para conseguir el éxito».

Para Ayala, que se definió como un «tipo medio gausiano» [en referencia a la curva de Gauss], la clave está en la diferenciación, la valentía y la resiliencia. Ayala puso énfasis en el siguiente mantra:«A tomar por culo».

Intentarlo

Ante la pregunta de hacer algo o no hacerlo, la respuesta, según el orador es: «Lo hago y a tomar por culo». Así, reiteró que lo importante es intentarlo, «aunque salga mal, pero que no sea por mí».

En cuanto a la diferenciación, Ayala explicó la necesidad de aportar un Valor Añadido al Producto (VAP) que haga a ese producto diferente: «No peléis por ser los mejores, hay que pelear para tener valores diferenciales, valores recordables», insistió a los presentes.

En relación a la valentía, para el conferenciante, ésta llega siempre precedida de «optimismo» y «positivismo». Por eso, es necesario, cada mañana, decidir qué tipo de día se va a tener, pero «sin dejar el día en manos de otros».

Para Ayala, en el mundo conviven los optimistas simples, que ven el mundo «color de rosa»; los optimistas racionales, «aquellos que saben que las cosas están jodidas, pero hay solución» y, en el lado contrario, los negativos y los cenizos. Los primeros son los pesimistas y los segundos, además de pesimistas, lo critican todo. «Los negativos y los cenizos son los auténticos virus de la sociedad», advirtió.

La resilencia

En este sentido, Ayala sentenció que la vida va a tener momentos «maravillosos» y momentos «de mierda». La diferencia -añadió-, es «cómo se afrontan los segundos», y ahí incluyó los pilares de la felicidad: cuidarse, formarse, quererse e introducir el humor y la risa.

Por último, y en cuanto a la resiliencia, Ayala hizo referencia a la necesidad de levantarse más veces de las que uno se cae. Así, explicó que un niño tarda unos tres meses desde que se pone de pie y sabe andar, es decir, 90 días, con unas 10 horas activas diarias. En cada hora, el menor cae unas cinco veces, lo que hace que en este periodo se haya caído 4.500 veces, «que no son pocas». «Hemos sido capaces de andar porque nos hemos levantado 4.501 veces», concluyó.

El cómico José Boto también subió al escenario. «Pero, por primera vez, no lo hago para hacer un monólogo», avanzó. Tras 25 años siendo cómico, Boto se enfrentó a la audiencia relatando su trayectoria profesional, pero también personal. Con dos momentos de crisis que lo llevaron a una depresión. Boto relató que una de las cosas más gratificante es poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. El último bache, relató muy emocionado, llegó de la mano de la pandemia del covid, de la clausura de los teatros y el «frenazo» a su carrera. Una depresión, dijo, «que casi me cuesta la vida y mi matrimonio». El cómico, que ayer no tiró de humor y sí de corazón, concluyó que el éxito, para él, es «la familia» y «no sentirme jamás solo en esta vida».