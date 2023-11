Fernando Esteso: «Cuando te hacen un homenaje parece que vas a palmar, pero el cariño hay que recibirlo en vida»

El actor Fernando Esteso recibirá este domingo a las 20 horas, en Can Ventosa, un homenaje a su trayectoria artística, en el marco del XIV Festival del Humor.

¿En qué consiste el homenaje que le realizarán este domingo?

Es un reconocimiento a una trayectoria. Gracias a Dios que me lo hacen en vida, porque lo de los homenajes suena como que la vas a palmar, pero me lo tomo con humor. Actuarán Félix el Gato y Jaimito Borromeo, que son compañeros. Estoy muy contento y orgulloso de que participen. Supongo que me querrán sorprender. Algo haremos.

Recibió hace poco un homenaje en el Festival de Cine de Tarazona. ¿Se siente por fin reivindicado?

Me hizo muchisima ilusión. El cariño hay que recibirlo en vida. En mi carrera he intentado hacer feliz a la gente, y es gratificante recibir esto a cambio. Me siento muy querido por parte de todas las generaciones.

En el 2000 una generación descubrió temas suyos como ‘Bellotero pop’ gracias a las recopilaciones de Spanish Bizarro. ¿Le gustó esa revisitación irónica? ¿La entendió?

Claro que sí. Incluso en las Fiestas del Pilar se hizo un Festival Bellotero Pop y fue un éxito extraordinario. Es una gran canción y lo pasamos muy bien grabándola.

Empezó haciendo de payaso junto a su familia. ¿Su destino como cómico ya estaba escrito?

Mis padres tenían una compañía que se llamaba Brisas del Ebro. A los tres años empecé cantando temas de folclore español y aragonés. A los cuatro años y medio empecé a hacer de payaso. Era el clásico augusto con la cara blanca.

Una compañía de cómicos ambulantes durante la España de la posguerra. Es inevitable recordar la película ‘El viaje a ninguna parte’.

Sí, éramos comediantes. Actuábamos en un cine, en los salones de un casino, o en las plazas públicas, con mis padres y mi hermano. Cantaba jotas, hacía de todo. Y si alguien se iba de la compañía yo ocupaba su sitio. «Papá, no te preocupes que eso lo hago yo», le decía. Yo era muy niño y para mí todo eso era como jugar y me aplaudían. Era como un juego maravilloso.

¿Qué supone el aprendizaje de exponerse en un escenario?

Lo importante es ver a los de la última fila, si se mueven o si está sentados. Es importante que no se mueva nadie. Si se mueven es que no los has cogido. El miedo nunca se pierde antes de salir al escenario, pero eso es la responsabilidad de no defraudar. Estar seguro de lo que estás haciendo. Con el tiempo, tú eres tu principal crítico.

Después de tantos años, ¿ya sabe qué es lo que hace reír a la gente?

A lo largo de la vida uno aprende a emplear el lenguaje, esos gestos que hacen reír sin necesidad de hablar, esos silencios, que el publico complete la frase. Lograr la chispa, el contacto con el espectador, que es una maravilla cuando se consigue. Han pagado unas entradas, mi misión es no defraudar.

Si hubiera nacido 40 años más tarde, ¿qué tipo de humor habría realizado?

El humor de ahora. Yo he ido siempre con mi tiempo.

De las películas que hizo con Andrés Pajares, ¿cuáles son sus favoritas?

Sin duda, ‘Los bingueros’ y ‘Yo hice a Roque Tercero’.

¿Cómo se rodaba entonces?

Ahorrando mucho negativo porque era carísimo. Ahora lo que estás rodando lo ves inmediatamente. En aquel tiempo rodabas en un escenario y luego pasabas al siguiente sin haber visto si estaba bien o mal. Era una cosa que o sale o sale. En una semana y media rodábamos. Luego se hacía el montaje y se doblaba. En cinco semanas tenías hecha la película.

Participó en la película póstuma de Agustí Villaronga ‘Loli Tormenta’, y ya había trabajado con él en ‘Incerta glòria’. ¿Cómo le propuso el papel?

En ‘Incerta glòria’ necesitaba un molinero aragonés. Para mí fue una ilusión tremenda. Estuve con él, charlamos, hablamos de cine. Era un tipo encantador y maravilloso y quedamos en que volveríamos a trabajar juntos. Y ya cuando se planteó esta última película él dijo que me quería. Hicieron cástings pero yo era inamovible. Fue un rodaje difícil porque yo iba en silla de ruedas y me tenían que subir y bajar. Me trataron con mucho cariño.

Eran una pareja insólita. Villaronga era un artista vinculado con un cine ‘artístico’ y extremo, y usted pertenece al mundo de la comedia popular.

Fue como cerrar un ciclo. Fue la manera que tuvo Villaronga de decir «yo también sé hacer comedia».

¿Hará un libro de memorias?

Será un libro de vivencias, de todo lo que he ido descubriendo a lo largo de esta vida de trabajo. No una cosa de fechas y nombres, más bien una historia novelada. Pero voy por el folio ciento y pico y todavía no he pasado del comienzo.