Casarse de negro el día de Halloween, que el dress code de tus invitados sea de este mismo color, y poner películas de Tim Burton durante la celebración se sale completamente de la idea que todos tenemos de una boda. Carlota Marañón decidió compartir las fotos de la boda gótica de su hermana en sus redes sociales y se ha vuelto viral. En apenas una semana ha recibido 14,7 millones de visualizaciones.

"Esta es mi familia. Es muy especial, sobre todo ella, mi ejemplo a seguir en esta vida. Tan opuestas pero tan iguales. Solo ella puede celebrar el amor de esta forma. Porque aunque ames lo oscuro, tú eres la luz. Soy la persona más afortunada del mundo por tener la familia que tengo", ponía en el texto que acompañaba a las fotos en Instagram. La influencer también compartió detalles del enlace de su hermana en su cuenta de Tik Tok.

Los detalles de la boda

La boda de Ale, la hermana de Carlota, se celebró en Ibiza la noche de Halloween. Entre la decoración, telas de araña, velos negros, flores granates y alfombras persas. La novia lucía un vestido de sirena negro con escote de corazón, encajes y cuello alto. Según comentan en redes era "la boda que siempre había soñado".

@carlomaranon No levanto la mirada del papel por que era incapaz de mirarle y no llorar ❤️‍🩹 ♬ River Flows in You - 纯音乐 - M先森

No faltó detalle: el photocall era un ataúd tamaño real; chupitos de tequila a la entrada de la celebración; mesas con títulos de películas de Tim Burton o el velo de la novia donde se podía leer "Not even death can do us apart".

El evento ha hecho que Carlota gane más de 50.000 seguidores en solo unos días.