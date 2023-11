«Simplemente son cosas nuestras. Él hace lo suyo y yo hago lo mío». Así describe la artista Rosa Vicente la exposición ‘Coses nostres’. La autora inaugurará esta muestra junto a su marido, el escultor Cayetano Miró, el 8 de noviembre a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. «Hemos entrelazado lo poco o lo mucho que sabemos y hemos hecho esta exposición. Es para que la gente vea que, de la nada, puedes sacar algo», añade el autor nacido en Cantabria que vive en Ibiza desde los dos meses de edad.

Los dos autores avanzan que expondrán trabajos antiguos y algunos más recientes. «Se ve nuestra evolución», reflexiona Vicente. También anuncian que es su primera exposición en conjunto en «unos diez o 15 años», debido a que ella se tomó una pausa «bastante grande», mientras que él «siguió evolucionando» su obra.

Los mejores trabajos

Una de las piezas más llamativas de la exposición será una talla de madera de «150 o 200 kilos», según Miró, que tendrá que transportarse en grúa hasta el lugar de la muestra. El material usado en la obra proviene de un olivo milenario y representa a varios caballos y algunos animales más. «Es semi abstracta, pero se ven y quedan muy bien sus caras», comenta el autor.

Por su parte, Vicente destaca de entre sus trabajos una representación con trozos de tela de una mujer con el vestido tradicional de Formentera: «Es un tema que nunca había tocado. Hasta el momento solo había hecho payesas de Ibiza porque es lo que conozco».

Ella afirma que su madre y su abuela nacieron en Formentera, por lo que la pieza trata de «sus raíces» y es un homenaje a su progenitora, ya fallecida. «La pintó mi hija [la artista Aída Miró] en el mural de la calle Canarias, al lado del parque de la Paz. Mi madre está viva en esa pared», comenta.

Cayetano Miró afirma que no trabaja con los trozos de madera hasta que se le ocurre «qué puede ser», por ello asegura que elabora sus piezas «sobre la marcha». «Más o menos tengo una idea, pero puede ser que salga otra cosa. El resultado puede ser mejor que lo que había pensado o no. Lo bonito de la madera es que te dice lo que hay dentro: yo solo lo saco fuera», indica. El autor pone de ejemplo la obra ya mencionada: «Ya estaba casi hecha y yo solo le he tenido que dar varios retoques».

Miró recuerda que empezó a formarse como artista a punto de jubilarse, momento en el que realizó cursos de Ebanistería Artística y Forja Artística y estudió en León y Granada. «Al principio era para pasar el tiempo porque no me gusta estar en el bar ni en la calle», explica.

El escultor recibió en 2001 el primer premio del concurso internacional del logo de Km5 por Lois. «El premio fue un viaje de una semana a París para dos personas. Nunca habíamos estado allí y nos gustó mucho», menciona Miró con brillo en los ojos.

Las payesas de Ibiza

Rosa Vicente señala que sus ganas de conservar la cultura tradicional de Ibiza la llevaron a la creación artística, ya que creció junto a vecinas vestidas con el atuendo tradicional de la isla. «A partir de los años 70 me entró una obsesión por las payesas de Ibiza. Pensaba que se acabarían y que nos faltaría lo más importante de la isla. Empecé a jugar y dibujar. Me salió mi primer cuadro de payesas, que me gustó; hice más y, al final, logré exponer mi trabajo», detalla.

La autora explica que le resulta difícil encontrar materiales para sus piezas porque han de ser telas «como las que se usaban antiguamente». Además, señala que prefiere mostrar a la mujer vestida para sus labores cotidianas, especialmente con «el vestido arremangado detrás para no ensuciárselo».

Vicente indica sobre el proceso de creación que sigue: «Primero, necesitas un buen dibujo que sirva de guía: si no, te puede salir un monstruo en vez de una mujer. Aunque esté bien hecho, aún se te puede desfigurar cuando lo plasmas en las telas».

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de noviembre.