«Bienvenido a casa». Tras seis años exiliado en Bruselas por una serie de delitos vinculados a las letras de sus canciones, Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, regresó ayer a Mallorca. El rapero mallorquín aterrizó a primera hora del domingo en el aeropuerto de Palma. «Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena», expresó el cantante, quien fue recibido de forma muy emotiva por sus familiares y amigos.

Los abrazos y las lágrimas reflejaban el sufrimiento que han pasado tanto él como su familia durante este período de tiempo viviendo en el extranjero. «Ha sido muy duro, pero me ha hecho crecer como persona. He cometido errores pero a día de hoy tengo a mis amigos y a una familia que me aprecia y está orgullosa».

Valtònyc se mostró muy feliz de poder regresar a la isla. «Estoy contento de estar aquí. Es el momento de disfrutar de mi familia y de mi abuela que tiene 85 años y sólo la he visto una vez en todo este tiempo. A partir de ahora es el momento de respirar y vivir, creo que ya me toca». En este sentido, aseguró que una de las cosas que más echaba de menos de la isla es la gastronomía.

«Quiero disfrutar de la comida porque en Bélgica no se come tan bien como aquí», detalló el cantante, que minutos después se comía una ensaimada en la terminal. Cuestionado por cómo se ha gestionado su regreso a España en relación a la prescripción de sus delitos, se mostró muy crítico con la justicia. «Es una pena haber llegado aquí no porque España haya hecho autocrítica y haya aceptado que ha cometido un error condenando a cantantes sino porque han prescrito los delitos. En otros países como Bélgica sí han sido capaces de modificar el código penal y eliminar los delitos de injurias a la corona. Lo que también me da mucha pena es que aunque yo esté aquí Pablo Hasél siga en prisión».

El rapero, que había sido condenado por sus canciones con delitos de «enaltecimiento del terrorismo», «injurias a la corona» y «humillación a las víctimas», regresa después de la prescripción de la condena impuesta por parte de la Audiencia Nacional. Una prescripción que la justicia había certificado el 22 de marzo pero no había sido notificada hasta ahora, según explicó Valtònyc. «Cuando se emite una sentencia en el papel pone notifíquese a las dos partes y en este caso no sabemos por qué no se ha notificado. En el momento en que nuestros abogados preguntaron por esta cuestión les dijeron que ya había acabado y era una persona libre».

No obstante, el mallorquín será juzgado de nuevo el 21 de noviembre en Sevilla. El juzgado número 2 de Estepa abrió juicio oral contra él hace más de dos años por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y por amenazas agravadas, por haber animado a matar guardias civiles durante un concierto celebrado el 31 de marzo de 2018 en Marinaleda (Sevilla). «Es otro juicio que tengo pendiente y me presentaré».

«Actuad contra las injusticias»

Después de aterrizar en Mallorca, el cantante recibió un homenaje en Sineu, donde se concentraron alrededor de 200 personas en la Plaça Es Fossar. Los asistentes quisieron brindarle una gran ovación al grito de «bienvenido a casa» y «Mallorca independent, Valtònyc president». Visiblemente emocionado, quiso agradecer el cariño recibido a las personas concentradas y les pidió que luchen contra las injusticias.

«Os aseguro que la solidaridad es la mejor arma que tenemos contra el poder, contra la represión y contra los abusos. Os pido que no seáis indiferentes a las injusticias. Cualquier mínima acción es importante, desde ayudar a montar un mueble a un exiliado, ir a un concierto contra la guerra o votar a un partido que tenga un programa antirracista y que defiende a los colectivos minoritarios. No seáis inoperantes y movilizaos siempre».

Un acto en el que estuvo presente el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. El encuentro finalizó con el canto de La Balanguera, el himno oficial de Mallorca y muchas personas acercándose al propio Valtònyc para darle ánimos tras los seis años en los que ha estado viviendo en Bruselas.