Una de las principales dudas de muchos padres a la hora de empezar con los trámites de divorcio es saber cómo va a afectar esta cuestión a sus hijos y cuánto les va a costar. El tema de las pensiones es una preocupación para los padres que puede generar un gran dolor de cabeza, ya que no en todos los casos deberán hacerse los mismos pagos.

La pensión alimenticia es aquella que debe pagar el progenitor que no posee la custodia para cubrir los gastos básicos de su hijo. Esta retribución debe pagarse a los descendientes menores de edad y a los mayores no emancipados que no tengan ingresos propios. Para aquellos que teman perder este derecho al cumplir la mayoría de edad, deben saber que la seguirán recibiendo hasta que dispongan de ingresos propios.

Esta pensión se abona durante los doce meses del año, aunque se trata de una cantidad anual que se prorratea durante todo el año, así que no todos los meses se pagará lo mismo. En general, aquel que tiene que abonar la pensión alimenticia es el progenitor que no vive con los hijos, ya que se entiende que el que tiene la custodia se encarga de los gastos diarios. Sin embargo, si uno de los hijos había conseguido independencia económica termina perdiéndola, podrá reclamarla a sus progenitores.

¿Cuánto deberás pagar?

Es evidente que no todos los cónyuges deberán pagar lo mismo, pero, ¿de qué depende cuánto tengo que pagar? Calcular las cantidades es más sencillo de lo que piensas. El Consejo General del Poder Judicial cuenta con una calculadora en línea para dar un resultado aproximado. Debes tener en cuenta que la pensión alimenticia es aquella que se hace en función de los hijos y que tiene en cuenta el tipo de custodia, ya sea monoparental o compartida.

La calculadora elaborada por el Consejo General del Poder Judicial parte precisamente del tipo de custodia para comenzar los cálculos. En el caso de la monoparental, por ejemplo, tendrás que introducir el año en el que estamos y los ingresos mensuales de la persona con la custodia y del progenitor que no la tiene.

Debes tener en cuenta que hay varios factores que influirán:

La comunidad autónoma en la que vivas, al igual que la provincia

Número de hijos

Año en el que estamos

¿Qué gastos tiene en cuenta la pensión alimenticia?

Los gastos ordinarios previsibles que debe cubrir la pensión alimenticia son, por norma general: la vivienda y los suministros, la alimentación del menor, ropa y calzado, artículos para el aseo, gastos en la educación, médicos y farmacéuticos, y los gastos de ocio ordinarios.

También se tienen en cuenta algunos gastos extraordinarios, que se consideran fuera de la pensión alimenticia pero de los cuales se puede reclamar un porcentaje.