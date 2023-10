Las mil y una vidas de la sal de Ibiza

Antonia, guiada por su nariz, llega a la enorme cazuela en la que bullen el caldo y parte de los ingredientes de los ossos amb col. «Hace mil años que no los como. Los preparaba mi madre, pero a mí no me gustaban. Era muy mala para comer», le cuenta a Vicent Marí. El cocinero de S’Olivera, sin perder ojo de la cazuela y el fuego, se prepara ya para servir las alrededor de 700 raciones del tradicional plato del recetario ibicenco que llevan desde las seis de la mañana preparando y que es el plato fuerte, en todos los sentidos, de la primera jornada de la Fira de la sal. Falta aún una media hora para que empiecen a entregar las fiambreras y la cola casi da la vuelta a la iglesia de Sant Jordi, epicentro de las actividades.

