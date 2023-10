Tren exprés al corazón de Cala de Bou

Cala de Bou es un sitio peculiar. Un barrio donde turistas y residentes están unidos inevitablemente. Un barrio con turismo juvenil pero también familiar, con locales y también con muchos ingleses de mediana edad, padres de familia que de jóvenes quemaron la noche en el West de Sant Antoni y que ahora beben sus cervezas con más pausa aunque no demasiado lejos, sin moverse de la bahía. Un barrio que apura la temporada turística con el Cala de Bou Express, una iniciativa en formato ‘correbar’ en la que participan 17 bares y restaurantes de la zona con actuaciones musicales y pinchos especiales para la ocasión, y en la que es posible desplazarse de un escenario a otro en un pintoresco trenecito turístico.

«Nosotros no terminamos la temporada, sino que recién empezamos», comenta Brian Esteven, y no miente. Hace dos semanas logró el traspaso del bar-restaurante El Jardín y estos son sus primeros días al frente del negocio junto con su socia, Alejandra Gómez. Para hoy, ha preparado unos pinchos muy especiales. «Es la primera vez que me pongo frente a un negocio», comenta con unos ojos brillantes en los que encontramos entusiasmo, ilusión y vértigo: «Queremos abrir todo el año y ser en un lugar de referencia para la gente del barrio».

Mientras, los músicos conectan los cables y se preparan para abrir el fuego. Ellos son The Three Wise Monkeys, una de la docena de bandas que participan en la iniciativa. «Vivir solo de la música es complicado y en verano hay que trabajar mucho. Nosotros hacemos animación en hoteles, aunque allí tocamos más relajado. Hoy haremos más rock», comenta Patrick Levy, bajista de la banda: «En la isla ya nos conocen y bolos no nos faltan. La semana pasada estuvimos en Can Jordi, la que viene actuamos en Can Tommy». Levy reclama a los ayuntamientos que no pongan trabas a la música en vivo y pone, como ejemplo positivo, el trabajo que se ha hecho en Sant Josep en los últimos años.

Peregrinación por el rock

Mientras la música empieza a sonar en El Jardín, simultáneamente también lo hace en el Royal Park Vintage, donde tocan Perversiones, una banda especializada en versionear clásicos del rock español. Junto al escenario se apiña un centenar de personas de todas las edades que tienen en común su pasión por este estilo de música.

«¡Nosotras venimos desde Santa Eulària!», presumen con orgullo Manuela y Maite. Conociendo al secular alergia de muchos ibicencos a alejarse de su área más cercana en sus momentos de ocio, lo que han hecho estas dos mujeres tiene tintes de gesta: «Nos encanta el rock y es un placer estar aquí», dice Maite mientras levanta su cerveza. Además, Manuela tiene una filia muy especial con el trenecito turístico: «Para mi cumpleaños alquilamos un tren de estos. ¡Me encantan!».

Mario no ha atravesado océanos de tiempo para llegar hasta aquí, pero sí unos cuantos kilómetros, ya que viene de Jesús, pero le compensa: «Me gusta el rock y es un placer venir. Ya vamos por la segunda cerveza y creo que hoy será un buen día». A su lado, Marta asiente. Para ella, el rock es como una gran familia: «Tocan un montón de amigos nuestros. Yo misma soy la guitarra de las Pvssydonia. La bajista del nuestro grupo también está con los Yesterday Yeahs. Estamos todos por aquí».

A pocos metros, la música también empieza sonar en el bar Liberties, aunque aquí el ambiente es mucho más relajado y la clientela es británica y de mayor edad. En el escenario, un veterano de la escena local Peter Collins, toca con su guitarra algunos clásicos del pop. Entre los clientes encontramos a Brian y Ann, una pareja fiel a Eivissa. «Hace 33 años que venimos a esta isla y nos encanta. La isla ha cambiado pero nosotros también», comenta Brian antes de exclamar, con la emoción de quien sufre 300 días de lluvia al año: «¡¡Y has visto qué más bueno tiempo hace!!».

El sitio donde estar

Un rato después la música arranca en el Johnny’s Bar, donde tocan Yeshe Ryser Trio. Aquí encontramos a Paula, Iván y Leticia, tres vecinos de Cala de Bou que presumen de barrio. «Tengo amigas en Vila que me dicen que aquí se hacen más cosas», comenta Paula. No obstante, Leticia comenta que echa de menos más locales para la gente joven: «Sobre todo en invierno».

¿Será Cala de Bou la próxima zona que se ponga de moda? María está convencida. «En estos dos últimos años he venido más a Cala de Bou que en toda mi vida», y apunta el motivo: «Es gracias al auditorio de Caló de s’Oli y a los conciertos del Venice Bay o el Sonorama. Se está generando una vidilla cultural y musical muy interesante» y, risueña, asegura: «¡Cala de Bou es el nuevo place to be!».