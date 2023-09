"Han truncado la vida a un hombre trabajador", lamenta la familia del octogenario fallecido por un empujón en Gijón

"Han truncado la vida a un hombre trabajador y luchador por los suyos; todos lo recuerdan ayudando a quien lo necesitaba". La familia del octogenario fallecido tras recibir un empujó en plena calle llora la pérdida de "una bella persona, cariñosa. Muy familiar y amigo de sus amigos". La víctima, de 84 años, fue atacado "sin ningún motivo" por un varón de 50 años que "no conocía de nada", según confirmaron fuentes policiales. "La actuación del 112 fue pésima. Tardó más de 35 minutos en llegar la ambulancia. Y no acudió una UVI. Fue una ambulancia no medicalizada, sin médico y con tan solo dos técnicos. Cuando llegue el momento, emprenderemos las acciones legales correspondientes para exigir responsabilidades", adelanta su entorno.

Mata a un octogenario en Gijón tras empujarle por la calle sin motivo El autor se encuentra detenido en depencias policiales por homicidio. La víctima se golpeó la cabeza contra el suelo y tuvo que ser traslada en ambulancia al hospital de Cabueñes, donde falleció esta madrugada. Los testigos de los hechos asistieron a la víctima, que "sangraba abundantemente", hasta que llegaron los servicios sanitarios. El arrestado será sometido a una examen psiquiátrico para conocer su estado de salud mental. Los hechos se produjeron poco después de las doce de la mañana en la calle Velázquez, cerca en las inmediaciones del campo de fútbol del Roces, muy cerca de un establecimiento de una conocida cadena de supermercados. Según testigos presenciales, el agresor acosó sin motivo aparente al hombre, de 85 años, hasta que finalmente le empujó contra el suelo. La víctima se golpeó la cabeza contra la acera, lo que provocó que sangrase "de forma abundante por la oreja", asegura un vecino que se encontraba en la zona. Al parecer, el agresor podría sufrir algún tipo de enfermedad psiquiátrica. El episodio creó mucha confusión entre los presentes. El octogenario fue asistido por una enfermera que se encontraba por casualidad en la zona hasta que llegó la ambulancia, la cual tardó "cuarenta minutos en llegar", según los testigos. Hasta allí sí se desplazaron de manera inmediata tres patrullas de la Policía Nacional. Tardaron unos "cinco minutos", mientraslos viandantes retuvieron al agresor en el lugar. Procedieron inmediatamente a la detención del autor de la agresión por un delito de lesiones y su traslado a comisaría.