Antonio César González García: «El cielo era una parte fundamental de cómo entendían su mundo los fenicios»

Las Jornades Astronòmiques que organiza la Associació Astronòmica d’Eivissa (AAE) en homenaje al que fuera su presidente durante más de veinte años, José Luis Bofill, darán comienzo mañana partir de las 19 horas en el Museu Arqueològic de Puig des Molins con dos conferencias sobre arqueoastronomía. La segunda la ofrecerá Antonio César González García (Valladolid, 1973), investigador de plantilla y científico titular en el Instituto de Ciencias del Patrimonio de Santiago de Compostela (Incipit), que depende del CSIC. Licenciado en Física y docto en Astrofísica, este apasionado de la arqueología y la astronomía explicará cómo las primeras civilizaciones de las Pitiusas entendieron el fenómeno del cielo y qué papel jugó en sus culturas. Antes de él intervendrá Juan Antonio Belmonte Avilés, al que el vallisoletano considera «un referente, un maestro y, sobre todo un amigo». Lo cuenta a Diario de Ibiza en una entrevista telefónica desde Santiago, dos días antes de volar a la isla, a la que viaja bastante a menudo porque su mujer es ibicenca.

¿Qué estudia la arqueoastronomía?

La arqueoastronomía intenta entender cómo fue la relación de las gentes del pasado con el cielo, sobre todo a través de los restos materiales que nos han dejado, investigando la orientación, por ejemplo, de templos, santuarios o tumbas y contrastándolo, en caso de haberlas, con las fuentes escritas. Los monumentos que construían no los levantaban ni en cualquier sitio ni de cualquier manera. Uno de los aspectos importantes que tenían en cuenta era que estuviera en el sitio adecuado y, además, mirando en la dirección correcta, lo que muchas veces se determinaba por las salidas y las puestas de los astros. Lo que nosotros hacemos es buscar con la metodología de la astronomía esos alineamientos, esas orientaciones, esas relaciones con el cielo.

« Los fenicios eran unos navegantes estupendos porque se guiaban por la Osa Menor»

¿Qué papel jugaba el cielo en la vida de nuestros antepasados?

El cielo ha servido a lo largo de la historia para tres cuestiones básicas. La primera, para saber orientarse en el espacio. Si yo estoy perdido en medio de un desierto o en el mar, sabiendo por dónde salen y se ponen los astros ya sé determinar direcciones. Sé por dónde está el este, el oeste, el norte y el sur y eso me permite deducir hacia dónde tengo que dirigirme. El cielo también servía para orientarse en el tiempo puesto que marca una serie de ritmos, los días, los meses, los años, que me sirven para organizarme y para predecir cuándo tengo que hacer determinadas actividades. Por ejemplo, fenicios, romanos y griegos tenían calendarios que utilizaban cuando salían ciertas estrellas en ciertos momentos del año para saber cuándo, por ejemplo, tenían que navegar o cuándo tenían que plantar ciertas cosas. Además, el cielo servía como una fuente de inspiración religiosa y metafísica, para buscar explicaciones a todo lo que los rodeaba. No tenemos más que ver todas las imágenes de constelaciones que todavía utilizamos. Muchas de ellas hunden sus raíces en el mundo griego y latino y posiblemente tengan paralelismos en la cultura fenicia. Eso lo digo porque sabemos que eran unos navegantes estupendos, mejores que los griegos, porque en lugar de guiarse por la Osa Mayor como hacían estos últimos, utilizaban la Osa Menor, que estaba mucho más ajustada a lo que era el movimiento cercano al Polo Norte.

Entiendo entonces que el cielo tuvo un papel clave para los fenicios, por lo menos en la navegación...

El cielo fue fundamental para ellos, por un lado, para poder guiarse en alta mar, por las noches y durante el día. También les servía para fijar sus calendarios, que probablemente eran de tipo lunar y que cada cierto tiempo tenían que ajustar al Sol. Para eso necesitaron ciertos conocimientos de cómo son los ciclos del Sol y de la Luna. Además, el cielo también tenía su papel dentro del mundo religioso y de las creencias. Hay que tener en cuenta que varias de las deidades de los fenicios tienen relaciones con el cielo, de hecho a Tanit, que es una de las diosas que en Ibiza aparece con más frecuencia, los griegos y los romanos la asociaban con Juno, que era la diosa del cielo. Todo esto de lo que estamos hablando pone de manifiesto que el cielo era una parte fundamental de cómo entendían todo su mundo los fenicios.

« Los dólmenes de Balears siguen un patrón de orientación parecido a los del sur de Francia»

En la conferencia de mañana va a centrarse en las arqueoastronomía pitiusa. ¿A qué tiempos se va a remontar y a qué restos arqueológicos va a hacer mención?

Me voy a centrar en el periodo de construcción y de uso del dolmen megalítico de Ca na Costa y en los restos fenicio-púnicos que hay en Ibiza como la necrópolis de Puig des Molins o el yacimiento de ses Païsses de Cala d’Hort.

¿Qué información se ha podido extraer, por ejemplo, del estudio del sepulcro megalítico de Ca na Costa?

Algo interesante es que Ca na Costa, siendo el único resto megalítico del que tenemos constancia clara en las Pitiusas, tiene una orientación muy parecida a la de otros restos muy similares que hay en Mallorca y Menorca. Lo curioso es, además, la información que se puede extraer al comparar estos dólmenes de Balears con otros elementos similares de la Península Ibérica, el sur de Francia, Córcega o Cerdeña. Eso nos puede dar un pista acerca de las zonas con las que en ese momento se tenía más afinidad cultural.

¿Y a qué conclusión se llega haciendo estas comparativas?

Si comparo la orientación del dolmen de Ca na Costa con la de otros del mismo archipiélago veo que son coherentes. Todas las construcciones megalíticas de Balears están orientadas hacia poniente. Lo curioso es que más del 90% de los 2.000 dólmenes que hemos podido medir en la Península Ibérica están orientados en la dirección contraria, es decir, se abren hacia el este. Eso lo que nos está diciendo, para empezar, es que en las Balears no se seguía el mismo patrón que en la Península. Lo que hemos visto es que en el sur de Francia sí se seguían unos patrones parecidos a los de la comunidad balear, por tanto, eso ya nos está indicando que posiblemente hubiera más relación con esa zona que con la Península Ibérica.

¿Y cuál podría ser la explicación de que en Balears se orientaran los dólmenes hacia poniente y en la Península hacia el este?

Nos puede querer decir varias cosas. Por ejemplo, la idea que tenemos es que en la península ibérica todos estos monumentos funerarios estaban más bien relacionados con la salida del Sol o de la Luna, mientras que en el caso de Balears o el sur de Francia, lo estarían a la puesta del sol. Pero sucede otra cosa interesante, orientándolos de esa manera, lo que se puede ver también es la primera luna del mes y tenemos la sospecha bastante fundamentada de que esa era la motivación, lo que a lo mejor les podría haber servido para determinar cuándo tenían que hacer una serie de rituales relacionados con los difuntos.

¿Cree se le da a la arqueoastronomía el valor que se merece?

Es un poco paradójico. Por un lado sí que es verdad que, poco a poco, va habiendo mayor reconocimiento a la labor que hacemos y se empieza a entender que estos estudios aportan una serie de datos que completan la imagen que tenemos de las sociedades del pasado. Por otro lado, sí que es verdad que estamos un poco en el limbo, porque nuestro campo está un poco a caballo entre dos grandes disciplinas, la astronomía y la arqueología.