Velada roquera en Sant Jordi con el festival Back To School

Sant Jordi despidió este sábado el verano y dio la bienvenida al otoño con la celebración de la undécima edición de Back To School, que organiza la Asociación Cultural Ses Barsetes en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep. Las primeras en subirse al escenario fueron las componentes de Pvssydònia y después, el trío de rockabilly The Metrallas. También actuó un tercer grupo local, The New Young Polaks, y dos bandas nacionales, The Buzzos y Zålomon Grass. A medida que avanzó la tarde, la plaza de Sant Jordi comenzó a llenarse de público, de todas las edades y mayoritariamente residentes, que disfrutaron con ganas de la propuesta roquera del festival.