El talento ibicenco estará representado en los Premis Enderrock de la Música Balear 2023 a través del artista Carlos Ramis (más conocido como Karlus), quien ha sido nominado a Mejor disco de música urbana por ‘Glosada’ (del sello Illa Delirics) en votación popular. El joven, nacido en 1997, lo anunció anteayer a través de sus redes sociales, tras lo que, en conversación con este diario, asegura que fue «toda una sorpresa».

Sus seguidores ya pueden apoyarle en la segunda y última vuelta de votación popular a través de la página web de la revista Enderrock, en un pequeño cuestionario sobre estos premios de ámbito balear de música catalana. El 20 de octubre, el Teatre Principal de Palma acogerá una gala en la que se darán a conocer los ganadores y se entregarán los correspondientes premios. Karlus compite en su categoría con Rudymentari (por su álbum ‘Rissaga’) y con Sacrogermen (’Compromís amb sa banya de cabra’).

Karlus explica que ‘Glosada’ bebe de la música urbana que escucha y menciona la influencia de artistas como C. Tangana, Yung Beef o Gloosito, entre otros: «Pero yo lo paso por mi filtro, por mi lengua y por las vivencias que he tenido, porque yo no hablaré de prostitutas, drogas y estas cosas». El componente ibicenco es clave en este trabajo, ya que su relación con la isla es precisamente una de las temáticas del álbum: «Casi todos los jóvenes de Ibiza tenemos que salir fuera si queremos desarrollarnos en lo laboral y lo cultural. Cuando estás aquí quieres estar fuera y cuando estás fuera quieres estar en Ibiza. Todo esto sale de la nostalgia de no poder estar en la isla tanto tiempo como me gustaría. Aunque también quiero mucho a Barcelona. Es donde trabajo de lo mío y la mayor parte del tiempo estoy allí». Así, hacer música desde el arraigo es una manera de «volver a casa».

Karlus es uno de los tres finalistas a Mejor álbum de música urbana. Los ganadores de los Premis Enderrock se confirmarán el viernes 20 de octubre

Aparte del hecho de estar fuera de su isla, en ‘Glosada’ Karlus también habla de su vida en los últimos años, «ya sea sobre relaciones amorosas o no», y del camino que él mismo ha trazado, «sin hacer mucho caso a las convenciones que en teoría tienen que seguirse».

«Tradicionalmente, en las Pitiusas, la cançó glosada es un tipo de canto que consiste en una composición con versos cortos, sencillos y rimados que tratan una temática determinada a través, además, de melodías no muy enrevesadas. Este es el espíritu que se ha seguido a la hora de crear ‘Glosada’, este nuevo EP de Karlus. Pero en vez de sonidos y ritmos tradicionales, ha optado por bases trap con voces sampleadas y sintetizadas, acompañando la caja de ritmos», resume Illa Delirics en una nota de prensa.