El cambio de hora de octubre está a la vuelta de la esquina: durante la madrugada del próximo domingo 29 de octubre se retrasarán una hora todos los relojes de España y a las 03:00 horas pasarán a ser las 02:00. Aunque el otoño comenzó oficialmente el pasado 1 de septiembre, esta es una de esas fechas señaladas en las que realmente sentimos que hemos cambiado de estación: los días comienzan a volverse más cortos y en nuestro país pasamos más horas de oscuridad.

Pero, según la última publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado marzo de 2022, esta práctica podría estar cada vez más cerca de llegar a su fin para siempre.

El pasado septiembre de 2018 la Comisión Europea puso encima de la mesa la polémica por los cambios de hora dentro de la Unión Europea. Desde hace años, distintas voces como la Sociedad Española del Sueño vienen alertando sobre los perjuicios para la salud que pueden causar las alteraciones del reloj, retrasando "el reloj interno" y "produciendo un desajuste" que provoca "un sueño insuficiente, desorganizado y de mala calidad" que puede dar lugar a la aparición de "obesidad, diabetes, infarto de corazón, ictus, depresión o ansiedad".

En una consulta pública realizada por la Comisión Europea a toda la población europea, la mayoría de personas votaron en contra del cambio de horario, abogando por el fin de esta práctica. En España, concretamente, un 64% de los encuestados estuvieron de acuerdo con terminar para siempre con la costumbre de cambiar el horario en invierno y en verano.

Pero la solución no es tan sencilla como parece: no todos los estados que forman la Unión Europea comparten el mismo uso horario, y el primer paso para acabar con los cambios estacionales sería acordar un horario común para todos, algo que parece complicado debido a las distintas horas de luz entre los países miembros. A pesar de la consulta pública, en 2028 la Eurocámara decidió por 384 votos en contra y 153 a favor no unificar los horarios en todos los países de la Unión.

El BOE publica hasta cuando se hará el cambio de horario

El pasado mes de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó las fechas exactas de los cambios de horarios que se van a realizar en España desde 2022 a 2026, desoyendo de esta forma las exigencias de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, que lucha fervientemente contra las modificaciones en los horarios por la repercusión que estos pueden tener para la salud.

Así, las fechas en las que se realizará el cambio de hora en octubre hasta 2026 serán:

2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

Por otra parte, las fechas en las que se cambiará el horario de invierno a verano serán:

2023: Domingo, 26 de marzo.

2024: Domingo, 31 de marzo.

2025: Domingo, 30 de marzo.

2026: Domingo, 29 de marzo.

Que la última fecha sea el domingo 25 de octubre de 2026 ha sido interpretado por algunas personas como una pista sobre cuándo se va a dejar atrás la práctica de cambiar el horario en España. A pesar de esto, el Gobierno no ha hecho ninguna confirmación en firme al respecto.