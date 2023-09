El Foro Marino de Ibiza celebra este año su quinta edición y estrena nuevo formato con más días, en distintas ubicaciones y con el objetivo de llegar a un mayor número de público y alcanzar la máxima difusión. La conferencia inaugural correrá a cargo de Sylvia Earle, premio Princesa de Asturias a la Concordia 2018, bióloga marina, divulgadora de National Geographic, y pionera en el activismo por la defensa del mar y los océanos. La ‘Dama de las profundidades’, como es conocida, ofrecerá una ponencia inspiradora en la que tratará sus años como exploradora marina y se centrará en el trabajo que desarrolla en el campo de la expansión de las áreas marinas protegidas y la catalogación de otras, denominadas ‘Hope Spots’, que necesitan protección urgente. Este proyecto lo lleva a cabo desde Mission Blue, una iniciativa global, creada por ella, y que aglutina a más de 200 organizaciones tanto públicas como privadas.

Océanos llenos de salud

«Para nosotros, que Sylvia inaugure esta edición es todo un honor. Hace dos años, en uno de los Foros de la pandemia, intentamos que estuviera a través de una videoconferencia, pero debido a problemas técnicos no conseguimos que entrara. Por fin, en este 2023, contaremos con ella presencialmente desde nuestra isla. Creemos que es el tipo de arranque que necesitamos ya que es una mujer que lleva realizadas más de un centenar de expediciones por todo el mundo, que sigue estando en activo asistiendo a congresos y reuniones, y que acumula más de 7.000 horas de buceo en labores de investigación. De sobra es conocida su frase ‘Sin agua no hay vida, sin azul no hay verde’ y en resumen, lo que intentamos desde el Foro es concienciar sobre esta necesidad. Queremos océanos llenos de salud y llenos de vida», asegura en una nota Antonio Martínez Beneyto, coordinador del Foro Marino.

La salud del Mediterráneo sigue siendo el eje principal en el que se centra el Foro, una necesidad que determinará el futuro de los 1,2 millones de habitantes de Balears.

En esta edición, que se lleva a cabo gracias a la implicación de un Equipo Promotor compuesto por Trasmapi, OD Group, Fundación Marilles, Fundación Pacha, IbizaPreservation y Vellmarí, se va a abordar la urgencia de proteger el mar Balear en un 30% para 2030, además de presentar proyectos de economía azul que se están realizando tanto en las Illes Balears como en el resto del país.

«Vamos a hablar de restauración y justicia ecológica; de proyectos educativos en centros escolares para trabajar la educación ambiental en educación infantil desde una perspectiva de Justicia Ambiental; ecosistemas marinos y turismo; cambio climático y su afección en la salud del Mediterráneo, entre otros», explica Martínez Beneyto.

«Queremos demostrar que la sostenibilidad y la protección de nuestros océanos, no tienen nada que ver con el bluewashing y que hay empresas, administraciones, organizaciones que están trabajando por el camino óptimo y necesario», añade el coordinador del Foro.

‘Expo Blue’

Además de ponencias, conferencias y mesas redondas, el Foro Marino va a contar, en esta edición, con proyecciones de documentales tanto en Ibiza como en Formentera, también se realizará la ‘Expo Blue’, muestra que se celebra en el seno del Foro desde hace cuatro años con asociaciones que se dedican a la protección del mar y empresas sostenibles que desarrollan su labor en Illes Balears, y se ubicará en el municipio de Ibiza en Vara de Rey. Finalmente, la quinta edición terminará con una jornada lúdico familiar en es Caló de s’Oli donde los asistentes disfrutarán de talleres para niños, y actividades para mayores, con música en directo y gastronomía.

«A lo largo de estas semanas, iremos desgranando la totalidad del programa que va a ser muy amplio y en el que seguro que todos los tramos de edad, y todos los interesados en la temática, encontrarán alguna actividad en la que participar. La protección del Mediterráneo nos afecta a todos porque su salud compromete nuestro futuro», concluye Martínez Beneyto.

Además de las aportaciones del Equipo Promotor, esta quinta edición cuenta con la colaboración de Redeia, Caixa Colonya, Autoridad Portuaria, Consell d’Ibiza, Consell de Formentera, Pimeef, Ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep.