El Consell de Ibiza ha distribuido 10.000 agendas escolares en dos versiones, «una ideada para el alumnado de primaria y otra para los estudiantes de secundaria». La consellera de Bienestar Social e Igualdad de la máxima institución insular, Carolina Escandell, y la coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), Belén Alvite, presentaron ayer en una rueda de prensa estas libretas que «ya se han dispensado entre los diferentes colegios de la isla», según explicó la institución en una nota de prensa.

Ambas agendas han sido editadas, confirma el texto, «con la inclusión como elemento común y buscan promover entre los más jóvenes valores como la igualdad o la prevención de la violencia de género». El Consell reconoce que en este trabajo participan varias entidades sociales de la isla como la Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Ibiza i Formentera (Actef), la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif), la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF), la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de las Islas Baleares (Amadiba), la Asociación de Personas con Necesidades Especiales d’Ibiza y Formentera (Apneef), la Asociación de Personas Sordas de Ibiza y Formentera (Apsif), la Asociación Pitiusa de Familiares Pro Salud Mental (Apfem), y la asociación de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad d’Ibiza i Formentera (Tdahef).

La consellera de Bienestar Social e Igualdad señaló: «Las agendas están pensadas para los niños y adaptadas a diferentes edades porque no se puede utilizar el mismo lenguaje para los adolescentes que para los más pequeños». Escandell también indicó que con estas primeras libretas de inclusión «estamos muy contentos» por la colaboración de las diversas entidades que han ayudado a su creación. «Sin su ayuda no hubiera sido posible hacerla e invitamos a otras asociaciones que quieran participar a que nos contacten para poder recoger todas y tener una edición mucho más completa en el futuro», aseguró. Finalmente, la representante del Consell destacó que los cuadernos estarán disponibles en la plataforma web IDIS (Igualdad, Diversidad, Inclusión y Salud) en formato digital. «En la web IDIS están todos los contenidos y el objetivo es que todo lo que se hace no se quede en una cosa puntual, sino que sea accesible para todos los profesionales de la educación en cualquier momento», apuntó.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) explicó: «La agenda de secundaria se ha hecho con diez personajes inspiradores menores de 28 años que han realizado hitos históricos. Hay cinco hombres y cinco mujeres con mensajes sobre cómo cuidamos el planeta o como cuidamos los unos de los otros». Igualmente, Alvite detalló cómo ha sido el proceso de creación del cuaderno para el alumnado de Secundaria: «Esta publicación está compuesta por frases que hablan de lo que nos une a todos y no lo que nos diferencia. Asimismo los dibujos que ilustran la agenda están hechos por los niños de las entidades y, para acabar, hemos elegido días internacionales, relacionados con la inclusión, para protagonizar cada mes», concluyó Alvite.