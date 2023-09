La gestión de las ofertas de ayuda humanitaria a Marruecos tras el terremoto que sacudió el centro del país el pasado viernes ha provocado una gran sorpresa en los países y entidades que todavía no han recibido respuesta. De momento, Rabat solo ha aceptado los ofrecimientos de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

La ONU ha confirmado este martes que, hasta el momento, el Gobierno marroquí no ha presentado una solicitud para que la organización internacional coordine los esfuerzos en el terreno, como sí se ofreció, en respuesta al devastador seísmo que ya suma 2.862 muertos y 2.562 heridos. La información se conoce después de que se supiera que diversas ofertas de colaboración de países como Francia, EEUU, India o Israel tampoco han sido aceptadas por ahora por el Gobierno de Rabat.

"Desde el principio, la ONU no ha asumido la coordinación porque no ha habido una solicitud oficial del Gobierno", han explicado desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el brazo humanitario de la organización. Aún así, fuentes de la organización también aclararon a EL PERIÓDICO que la ONU sí está en contacto con las autoridades marroquíes, a la vez de que las agencias que ya estaban en el terreno continúan trabajando de manera regular en el país.

Ofrecimiento claro

La precisión llega después de que el lunes Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, explicara que Naciones Unidas ya informó a las autoridades de Rabat que pueden ofrecer su ayuda ante el dramático terremoto, cuyo último balance es de al menos 2.862 víctimas mortales y 2.562 heridos. "Estamos dejando claro a las autoridades marroquíes el tipo de ayuda que estamos dispuestos a proporcionar", afirmó el funcionario de la ONU.

"Por supuesto, aunque no tenemos capacidad para realizar operaciones de búsqueda y rescate, por ejemplo -no disponemos de ese tipo de equipos-, sí tenemos capacidad para coordinar los esfuerzos sobre el terreno", añadió Haq. "Así pues, lo estamos discutiendo con las autoridades y veremos qué podemos aportar", insistió Haq. "Estamos preparados", subrayó.

Áreas montañosas

El representante de la ONU también reconoció las dificultades de acceso a algunas de las áreas más afectadas, muchas de las cuales se encuentran en zonas montañosas. Por lo tanto, resaltó la importancia de despejar carreteras y retirar escombros. "Pero sí, estaremos dispuestos a llevar ayuda desde diversos lugares, ya sea a través de Europa o del norte de África", añadió Haq.

Hasta ahora, Marruecos sólo ha aceptado la ayuda de cuatro países considerados "amigos", algo que ha generado cierto estupor en la comunidad internacional. Dos de estos países se encuentran en Europa, España y Reino Unido, y dos en el mundo árabe, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

París, en particular, volvió a subrayar el lunes que sus equipos de rescate están listos para brindar ayuda. "En el mismo segundo en el que se pida esta ayuda se desplegará", ya había dicho el domingo Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Pero son "las autoridades marroquíes las que deben decidirlo, en función de evaluación sobre el terreno, para hacerlo en buen orden, porque esto no se hace en orden disperso, y tienen razón de organizarlo todo", había aclarado. Pese a ello, hasta el momento, las autoridades marroquíes aún no han dado a entender ni cuándo ni cómo dará luz verde a estas ofertas.