Las redes no están dando crédito a lo sucedido hace unos días en un restaurante. Una pareja acudió a cenar y se marcharon llenos de ronchas corriendo al hospital. Unos minutos más tarde, ambos lo publicaron en sus redes y la gente se volcó a pedirles que denunciaran al local y que lo publicaran para que las personas que tuvieran pensado acudir, no fueran. Sin embargo, la reacción de la pareja fue de lo más curiosa.

Todo sucedió hace unos días en un local cuya procedencia se desconoce. Estos chicos fueron a cenar pescado y no se sabe por qué, comenzaron a sentir como su cuerpo se llenaba de ronchas rojas, por lo que decidieron salir corriendo hacia un centro de urgencias. Tal fue la repercusión que todas las redes se volcaron para que denunciasen al restaurante y publicaran su nombre con el fin de no acudir, pero ellos prefirieron acudir de nuevo al local para hablar con la propietaria. Allí se encontraron con una señora que llevaba regentando el local toda su vida y que nada más escuchar el relato se puso a temblar: "Menos mal que estáis aquí", aseguran que les dijo la dueña del negocio. La pareja asegura que la mujer no daba crédito a lo sucedido y que no se pensó dos veces en ponerse a investigar el porqué de lo sucedido. Ambos pudieron percibir que aquello había sido un error fortuito y que algo insólito en la historia del local, por lo que decidieron regresar a cenar como si nada hubiese pasado: "La señora nos vio y se puso a temblar de nuevo. Por supuesto, nos quiso invitar a cenar y agradeció de manera enorme el gesto".

Hay mucho que aprender de esta historia pic.twitter.com/rz365igchK — ceciarmy (@ceciarmy) 3 de septiembre de 2023

Toda la historia ha sido contada por la misma pareja a través de las redes, que después de pensarlo, se han volcado con ellos: "Moraleja. No puedes ir de moralista y querer fastidiarle la vida a un trabajador sin saber siquiera si es reincidente. La actitud de la pareja es para quitarse el sombrero", comenta un usuario en las redes.