La directora de ‘Tengo sueños eléctricos’ presenta su ópera prima en Formentera

Valentina Maurel es una cineasta que recientemente ha visto cómo su primer largometraje, ‘Tengo sueños eléctricos’, ha triunfado en la última edición del Festival de Cine de Locarno (Suiza) con el premio a la mejor dirección y a la mejor interpretación para los dos actores protagonistas: Daniela Marín Navarro y Reinaldo Amien Gutiérrez. Pero su aceptación fue más lejos al recibir en la edición del pasado año del Festival de Cine de San Sebastián el premio Horizontes latinos.

Con doble nacionalidad, costarricense y francesa, Maurel guarda una especial relación con Formentera: «Aquí viven mis abuelos y mi papá pasó buena parte de su infancia, vine de adulta pero es como la isla de la infancia, de los recuerdos, de la mitología familiar». Por ese motivo su ópera prima pudo verse el pasado martes en el ‘Cine a la fresca’, en el Jardí de ses Eres, en Sant Francesc. Tras un largo viaje desde Costa Rica, llegó justo a tiempo para poder presentar su película ante un publico de amigos y aficionados al cine.

Sorpresa por los premios

La directora y guionista de ‘Tengo sueños eléctricos’ reconoce que todos esos premios la pillaron por sorpresa: «Pensé que estaba haciendo una película muy pequeñita en el sentido de que cuenta la relación de una adolescente y su padre, con un divorcio de por medio, es una historia común y corriente, por eso no pensé que le interesara a tanta gente».

Ella misma se define «de naturaleza tímida», lo que seguramente le llevó a no querer desarrollar un proyecto muy ambicioso, teniendo en cuenta que era la primera película y la quiso hacer «muy íntima y funcionó». Aprovecha para reivindicar el cine de Costa Rica, un país con una industria cinematográfica reducida «y que ha aplicado serios recortes a la cultura». Maurel admite que sigue sin entender el éxito de este trabajo que recientemente ha recibido otro premio en el Festival de Cine de Perú, celebrado el pasado mes de agosto.

La historia que cuenta es dura y a veces incómoda porque aborda la difícil relación de una adolescente con su padre, de carácter violento, que acaba de salir de un divorcio.

La visión que propone Maurel se basa en los detalles y en la propia espontaneidad de los actores, que han gozado de gran libertad a la hora de interpretar los papeles protagonistas, sin tener prácticamente escritos los diálogos. Además la cámara se fija en el entorno con una mirada natural y directa de lo cotidiano donde los sentimientos están a flor de piel.

Al hilo de la conversación Maurel reflexiona: «Me da la sensación de que en la época en la que estamos hay como una necesidad de hablar de violencia sexual, de temas femeninos y hay películas que responden a necesidades o muy políticas o muy idealistas y lo que he hecho ha sido intentar ser lo más fiel a la realidad, como yo la veo, jugando con la confusión de los personajes más que con un ideal o un discurso, creo que eso también ha gustado ya que no he hecho un panfleto».

Otro detalle importante es el trabajo con los actores: «Lo que hicimos fue conocernos y no ensayar nunca las escenas, porque siento que si todo está muy ensayado las cosas se acartonan; nunca se aprendieron el diálogo e intentamos entonces acercarnos a los personajes, siempre intento desdramatizar la relación entre director y actor, no me gusta intimidar».

La directora señala que existe una mirada femenina en su trabajo, pero que también huye de la etiqueta ‘cine de mujeres’: «No me gustan las etiquetas y siempre me he sentido incómoda con lo del cine de mujer cuando lo que yo quiero hacer es cine. Siento que una película íntima como esta, que habla de la relación padre hija, trata de temas relevantes pero no deja de ser cine con una cierta ambición artística», apunta.