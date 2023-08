El pasado sábado 5 de agosto salió a la luz uno de los crímenes más truculentos y rocambolescos del año: Daniel Sancho Bronchalo, el hijo de 29 años del famoso actor español Rodolfo Sancho ('Ministerio del Tiempo', 'Amar en tiempos revueltos', 'Al salir de clase'), confesó haber asesinado y descuartizado a un cirujano plástico colombiano en Koh Phangan, al sur de Tailandia. El domingo volvió autoinculparse ante la policía.

"Soy culpable. Pero me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho", manifestó el joven. La policía tailandesa asegura que mató a Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, por "celos". En cambio, Sancho explicó a los investigadores que llegó con la víctima a su habitación, que el hombre quería practivar sexo, pero que él se negó. También dijo haber estado sometido a una relación tóxica y que le hacía "vivir en una jaula de cristal". Después de, presuntamente, matarlo de dos puñetazos y descuartizarlo, arrojó sus restos a un vertedero y al mar. Pero, ¿cómo se desencadenaron los acotencimientos que acabaron la muerte de Edwin Arrieta? Esta es la cronología de los hechos.

Estas son las imágenes que según la policia tailandesa implicarían a Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en el asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga. pic.twitter.com/HflBOYv9VJ — ¡¡FURBY SIN PILAS!! - 𝕏 (@FurbySinPilas) August 5, 2023

Martes, 1 de agosto

Una compra sospechosa: Unas cámaras de seguridad de un local comercial de Tailandia graban a Daniel Sancho, de 29 años, comprando una sierra, cuchillos, guantes de goma, una esponja de cocina, una botella de detergente y bolsas de basura. Así lo atestiguan las imágenes difundidas por la policía.

Miércoles, 2 de agosto

Aterriza la víctima. Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años, llega a la isla de Koh Phangan sobre a las tres de la tarde para verse con su amigo Daniel Sancho, que lo está esperando. Unas imágenes recogen a ambos circulando por la localidad en una motocicleta y con una mochila de deporte detrás. Nada hace sospechar el fatal desenlace.

Jueves, 3 de agosto

Desaparición y primeros hallazgos. El propio Daniel Sancho denuncia la noche del jueves en la comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo. En paralelo, un recolector de basura descubre ese mismo día una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.

Viernes, 4 de agosto

Más restos e interrogatorio. Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero, se encuentran más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales. Tras estos descubrimientos, la policía decide ese mismo día interrogar como sospechoso al español, también a raíz de haberse percatado de que éste mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición. Sancho declara entonces que fue a recoger a su amigo y que pasaron el día juntos, y asegura a la policía que Arrieta desapareció después de la medianoche de ese mismo día.

Sábado, 5 de agosto

Detención y confesión. La policía tailandesa detiene a Sancho y tras ello, afirma que el joven ha confesado el crimen y ha revelado que mató y descuartizó al cirujano colombiano por "celos" y temor de que "le engañara". Ya con el presunto homicida bajo arresto y con el visado retirado, las autoridades encuentran a última hora del sábado el kayak con que el que presuntamente Sancho tiró al mar otras partes del cuerpo del cirujano.

Domingo, 6 de agosto

Reconstrucción del crimen y comunicados. Sancho reafirma su confesión. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin", afirma el presunto autor del crimen. Tras confesar, da más detalles de su relación con la víctima. "Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho", pero niega que tuviera una relación sentimental con Arrieta: "Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que quería era hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí es que fuera su novio". Los agentes tailandeses llevan a Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, según confirman a EFE fuentes policiales, incluida la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición. Por su parte, el actor Rodolfo Sancho, padre del presunto asesino, rompe su silencio tras la confesión de su hijo y pide "máximo respeto" en un comunicado mientras viaja a Tailandia.

Lunes, 7 de agosto

Este lunes está previsto que Sancho sea trasladado a los juzgados de la isla de Koh Samui, donde un juez decidirá si presenta o no cargos formales en su contra. Entre tanto, han trascendido nuevas declaraciones del joven ante la policía. En ellas, asegura que está dispuesto a "colaborar en lo que pueda" en la reconstrucción del crimen y afirma que está siendo tratado correctamente por los investigadores.