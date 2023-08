Moda de segunda vida en el mercadillo de Sant Francesc

Hace ya 40 años, un pequeño grupo de extranjeros afincados en Formentera, alemanes en su mayoría, importó una práctica bien asentada en sus países de origen: dar una segunda vida a ropa, calzado, complementos, libros y cualquier otro objeto susceptible de ser reutilizado.

Montaron un sencillo mercadillo de segunda mano en Sant Ferran, después se mudaron a es Pujols y de allí a Cala Saona, instalando sus puestos en bares y restaurantes colaboradores.

La estabilidad llegó en abril de 2006 cuando el, por aquel entonces ayuntamiento de Formentera, les autorizó a instalarse definitivamente en el Jardí de les Eres, un espacio público situado tras la iglesia de Sant Francesc Xavier.

Abierto todo el año

Es allí donde cada martes y sábados, desde las 10 hasta las 14 horas y durante todo el año, un número que varía «entre dos y diez personas» exponen para su venta vestidos, sombreros, calzado de todo tipo, libros, cestos, algún objeto decorativo, pequeños muebles...

Si el tipo de producto que se puede adquirir en este rastrillo es de lo más dispar, lo mismo se puede afirmar de los vendedores que atienden los sencillos puestos distribuidos por los muretes y paredes del parque.

Entre los veteranos está Pit Meyer, que ya participó en los primeros mercadillos, germen del actual, y que ahora es el presidente de la asociación que aglutina a estos comerciantes. Pit vende prendas vintage procedentes de donaciones de amigos y familia, además de numerosos vestidos que afirma, con algo de sorna: «Eran de mis exnovias, que he tenido muchas».

Porque la clave de este rastrillo es que no se permiten transacciones comerciales al uso. Todo lo que se vende debe ser usado y de clara procedencia. «No nos dejan recoger cosas ni ropa depositadas junto a los contenedores, aunque sería una buena manera de contribuir a la reutilización y el reciclaje que tanta falta hace en esta isla», se lamenta Meyer.

Jorge Traverso también es un habitual de este mercado desde hace casi 15 años. En su puesto expone un ordenado batiburrillo formado por piezas únicas de bisutería, libros de temática variada, cestos, cuadros, candelabros...

Jorge y Pit están agradecidos a la administración insular que les permite llevar a cabo esta actividad, pero consideran que «es una pena que no se adecúe de alguna manera la plaza para tener más sombras ahora en verano o un lugar donde protegerse de la lluvia en invierno», comentan. Unas mejoras que conseguirían atraer más paseantes a este jardín «tan poco acogedor», consideran.

Ganancias irregulares

Del intenso sol del mediodía se protege con la sombra de la iglesia y una gran sombrilla Judit Rinetti Sanchis, una estudiante de primero de Bachillerato de Santa Eulària, Ibiza, que ha descubierto una forma de conseguir algo de dinero. «Vendo mi ropa, la de mi madre y la de mis amigas y sus madres», explica. Es el primer verano que monta este puesto y asegura estar encantada, «aunque las ganancias son muy irregulares, un día puedes ganar 200 euros y al siguiente no llegas a los 10».

También a la sombra del templo se resguarda Félix Bernar, un pintor reconvertido en vendedor: «Hace 10 años me empezaron a pedir que pagara el autónomo y de mis caricaturas y retratos no sacaba bastante para eso en toda la temporada», explica.

«En los años 70 y 80 me ganaba bien la vida, pero luego, con las nuevas tecnologías y yo, que tampoco soy un gran dibujante y no tengo mucha gracia ni el chiste que hace falta para las caricaturas», confiesa, «pues no he podido seguir viviendo de esa manera».

Así que, tras unos años en paro, este mes de mayo decidió probar a vender la ropa, sombreros y algo de bisutería que le han dado» los amigos». «Me saco una media de 50 euros cada día que vengo para ir tapando agujeros», concluye Félix sonriendo y calándose una gorra de marinero «al estilo Corto Maltés».