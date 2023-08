Lérica en Ibiza: «Una canción con 30 millones de ‘streams’ no equivale a éxito»

Integrantes del dúo Lérica. El dúo gaditano actúa el lunes en el parque Reina Sofía en el que será su primer concierto en la isla. Acompañados por Daniel Cuadrado (guitarrista) y Ángel Quijano (percusión), se presentan ante sus fans ibicencos en su gira ‘Bailemos Tour 2023’. Para crear sus temas cuentan con el también compositor Edu Ruiz.

Uno de los platos fuertes para estas Festes de la Terra es el dúo musical Lérica, que el lunes ofrecerá un concierto gratuito en el Parque Reina Sofía (22 horas). Conformado por los jóvenes gaditanos Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, a este dúo le gusta experimentar con diferentes vertientes musicales. Ahora están viviendo un año de ensueño, con una gira por toda España y en los carteles de importantes festivales. De hecho, ambos atienden por teléfono a este diario este viernes, justo cuando se encuentran en la carretera de camino al Arenal Sound, donde actuan esa misma noche [ayer].

El primer concierto de Lérica en Ibiza será en unas fiestas patronales, en las que habrá fans pero también gente que que vaya al parque Reina Sofía a descubrirles esa misma noche. Esto también ocurre en los festivales de música. ¿Lo ven como un reto?

Juan Carlos Arauzo: Para nosotros siempre es muy bonito porque al final tenemos la opción de poder ampliar nuestro público, y esta vez un concierto en una isla en la que nunca hemos cantado. Sabemos que la gente allí es igual de fresquita que nosotros en Andalucía y eso es lo bonito, que tenemos muchas ganas de poder conocer a la gente de Ibiza y transmitirles nuestro buen rollo con la música y disfrutar el momento.

A ese nuevo público que les vaya a ver el lunes, ¿cómo le explicarían qué es Lérica y su género musical?

Tony Mateo: Verdaderamente no nos encasillamos en nada. Somos un grupo pop que tenemos raíces de flamenco, y dentro del pop nos movemos en diferentes estadios. A lo mejor hacemos pop rock, tiramos hacia el dance, o rumba... Es nuestra forma de experimentar y disfrutar mucho más de todos los procesos creativos. Pero sin perder la esencia de lo que es Lérica. Y todo el mundo que venga a nuestro concierto va a disfrutar de mucha música de buen rollo. Transmitimos mucha alegría y llevamos una banda de músicos buenísimos. Es una puesta en escena muy chula, un formato de show que hemos renovado este año.

Otro artista al que entrevisté me dijo que para llegar a mucha gente no había que perder las raíces. Entiendo que en su caso lo viven igual. Experimentan, pero sin perde esa esencia gaditana.

J.C.: La verdad de un artista es lo que acoge el éxito. Nosotros, en los años que llevamos como dúo, sin duda cuando hemos notado que la cosa ha ido francamente bien, que de verdad las canciones han sido éxitos y que han empezado a rular giras espectaculares, como este año, ha sido cuando conectas contigo mismo y con tu verdad, y no renuncias a lo que eres. Somos dos chavales gaditanos, que desde pequeños hemos tenido influencias flamencas, y nos gusta mucho el buen rollo. Es lo que somos en Lérica, no hay nada construido, somos eso y ya.

De hecho, se conocieron de pequeños en un programa de televisión. ¿Cómo es eso de trabajar con un amigo?

J.C.: Pues al final la frase de ‘trabajar con un amigo’ se transforma en ir con un amigo a todas partes. Al final no es un trabajo sino que lo tratamos como un juego, a pesar de que evidentemente cobremos (ríe). Pero nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Nosotros hemos tenido también la oportunidad de dedicarnos a esto en solitario, pero ahora somos un dúo y no lo cambiaríamos por nada del mundo. Siempre vas acompañado, no te aburres, y si uno tiene un mal día el uno apoya al otro. Se puede trabajar sin que sea como un trabajo.

En una entrevista reciente (en el El Faro de Ceuta) comentaron que ahora prefieren centrarse en disfrutar de la música que sacan sin pensar tanto en los resultados. ¿La industria musical es un poco esclava en este sentido?

J.C.: Bueno, en este camino te das cuenta de que al final puedes llegar a obsesionarte con los números y no son tan reales como puede parecer. Que una canción tenga 20 o 30 millones de streams [reproducciones] no significa que sea un éxito, significa que tiene esos streams. Pero nosotros, teniendo la oportunidad de disfrutar de los directos, que al final es lo que nos gusta, nos damos cuenta de que una canción que tiene menos números nos la cantan más que una que tiene millones de streams. La verdad está en los conciertos y ahora que está todo tan colapsado musicalmente, que cada viernes sale tanta novedad musical, que no es malo porque hay mucho talento y gracias a las redes sociales la gente lo transmite, te das cuenta de que o eres tú y empiezas a huir de lo que es la industria discográfica y todo el mercado musical, o te matan. Lo mejor es disfrutar del proceso creativo, de las composiciones, de las producciones cuando uno la termina, de cuando subes a un escenario... Es difícil, porque lo digo así y suena muy bonito, pero después se pasa a una carrera de un vaivén de emociones. Cuando conectas contigo mismo y empiezas a disfrutar es cuando te realizas como persona.

¿En qué momento dirían que se encuentran ahora mismo como dúo?

J.C.: Creo que nos encontramos en el mejor momento porque cuando empiezas con un proyecto musical, siendo tan jóvenes como nosotros, con 18 años que teníamos cuando comenzamos, tienes la mente de un chaval adolescente que flota con la música. En ese momento piensas ¡dios mío de mi vida, un contrato discográfico!, ¡dios mío, mi primer concierto! Pero no te hace disfrutar de verdad de las cosas, porque eres novato en la música. Sin embargo, creo que ahora, habiendo conectado con nuestra vida personal y sabiendo leer perfectamente la letra pequeña de un contrato, sabemos qué queremos y hacia dónde queremos ir. También tenemos claro lo que no queremos. Esa es la fórmula perfecta para encontrarse y estamos disfrutando mucho. Está siendo un año muy bonito, con una gira espectacular.

En el concierto en Ibiza, ¿escucharemos también canciones antiguas de Lérica?

T.M.: Por supuesto, vamos a cantar todos los temas que han sido éxitos de Lérica, como puede ser ‘Flamenkito’, ‘Pegamos tela’, ‘Hijos contigo’, ‘Hamaca’, ‘De tranquilote’,... Y también vamos a presentar la nueva canción [‘Un rato pa siempre’] que hemos lanzado recientemente con El Taiger, un cantante cubano con el que hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo. Será un show muy completo y la gente lo va a disfrutar.

¿Qué canciones disfrutan más en el directo?

J.C.: La que más disfrutamos es ‘Hijos contigo’, que cierra los shows. Sentimos una vibra muy bonita y la gente no para de botar. Yo creo que se van con agujetas a casa. También ‘Flamenkito’, ‘Hamaca, ‘De tranquilote’, que la gente las acoge muy bien. Tenemos una parte muy chula en acústico con nuestra banda, porque desde hace unos dos meses, el TikTok se nos ha disparado y se han sumado como unas 150.000 personas más. Ha sido subiendo todo el rato canciones y en formato acústico, algo que la gente ha agradecido mucho y ha conectado mucho con Lérica. Así que también llevamos eso dentro de nuestro show.

Por lo que han visto en los directos, ¿cómo dirían que es su público?

T.M.: La verdad es que es espectacular, porque abarca muchas edades. En un concierto de Lérica te puedes encontrar una pareja de 50 años o un grupo de chavales jóvenes de entre 18 y 25 años. Y es gente sana. Se crea un ambiente muy agradable.