La mujer que ejercía desde hace unos cinco años como médico en el balneario de la Vilavella (Castellón) no tenía titulación para hacerlo y, por lo tanto, consiguió el empleo, supuestamente, con acreditación y documentación falsas. Una cuestión que será investigada tras descubrirse y denunciarse los hechos por parte de los propietarios de las instalaciones termales. Su identidad posiblemente habría pasado más desapercibida, como en otros casos similares, de no ser porque desde el pasado mes de junio ocupaba un cargo público como concejala del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Vilavella.

La tapadera que, presuntamente, la joven habría urdido durante años, según ha podido saber El Periódico Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica, fue descubierta la semana pasada como consecuencia de las sospechas que despertó en la farmacia del municipio su número de colegiado. La farmacéutica compartió con los propietarios del balneario su desconfianza, poniéndolos así en alerta.

Descubierta y despedida

Desde el centro de salud y bienestar precisan que "el pasado 25 de julio, advertidos por la farmacia, tuvimos conocimiento de una posible irregularidad en la colegiación de la doctora que trabajaba para nosotros". Ese mismo día, desde la gerencia, trasladaron a la afectada la situación y le pidieron que justificara la irregularidad detectada. Le dieron un día de margen y no obtuvieron respuesta. El jueves pasado, como confirman desde el balneario, "procedimos a interponer una denuncia en el Juzgado de Nules", además de comunicarle su despido "inmediato". El equipo de gobierno se enteró de los hechos ese mismo jueves.

A partir de ese momento, la situación legal de la protagonista de esta historia se ha complicado de forma considerable, puesto que se le acusa de haber cometido, presuntamente, los delitos de intrusismo, falsificación de documentos públicos y estafa, como consta en la denuncia presentaba directamente ante el juzgado.

Vivía en el pueblo desde hace años

La confianza propia de localidades del tamaño de la Vilavella, en las que prácticamente todos se conocen, podría estar en el origen del engaño. Aunque no es natural del municipio, la conocían bien y nadie podía imaginar siquiera que no fuera médico. Según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, pudo haber iniciado los estudios de Medicina sin completarlos y, siempre según las fuentes consultadas sobre el caso, no informaría de ello a nadie, de manera que ni su familia sabía que no completó su formación.

La mentira en la que habría vivido desde el momento en el que decidió hacerse pasar por médico sin serlo le permitió lograr un reconocimiento y estatus social que llevaron a que Independents per la Vilavella (IxLV) quisiera contar con ella en sus listas electorales.

En los pasados comicios municipales, la agrupación independiente obtuvo tres concejales, por lo que entró en el Ayuntamiento y con la firma del pacto de gobernabilidad entre IxLV y Partido Popular, se convirtió en concejala de las áreas de Igualdad, Convivencia Saludable y Desarrollo Cultural.

Con el fraude destapado, la reacción del equipo de gobierno ha sido inmediata. Por el momento, en ausencia de la concejala, se han distribuido las áreas de gestión entre el resto de ediles, a la espera de que pueda formalizarse su renuncia legalmente. Desde el gobierno local no han querido hacer más declaraciones al respecto teniendo en cuenta las implicaciones personales que tiene este caso.

Sobre sus circunstancias tras la presentación de la denuncia, nada puede revelarse por su legítimo derecho a la intimidad.

Funciones en el balneario

Las funciones de la falsa doctora en el balneario de la Vilavella eran básicas, alejadas de las que, por ejemplo, podría ejercer un médico de Atención Primaria. Como detallan desde la gerencia de esta empresa familiar, "los servicios que prestaba eran exclusivamente de revisión y elaboración de informes de los pacientes para acceder al centro termal". Inciden, además, en que "ante cualquier situación anormal, se remite inmediatamente al paciente al centro de salud de la localidad o a los servicios de Urgencias de Nules".

El recinto sigue funcionando con total normalidad, sin que los hechos hayan afectado a sus usuarios.