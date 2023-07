En plena semana de ola de calor, con la presencia del anticiclón 'Caronte' proveniente de Italia que lleva toda la semana poniendo a la Región de Murcia en temperaturas extremas, varias decenas de personas trabajan a destajo en el campo, con temperaturas superiores a los 40 grados, con alerta roja. La dantesca imagen, compartida por el periodista de la pública Onda Regional de Murcia Fernando Vera, ha resonado en redes sociales, con fuertes críticas hacia la empresa empleadora, ya que la legislación vigente lo prohíbe.

UGT ha ido más allá y a lo largo de la mañana ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo. Encarna del Baño, secretaria general de Salud del sindicato en la Comunidad, ha precisado a este medio que el pasado miércoles 19 de julio ya se comunicó con el director de Trabajo Antonio Riquelme, dependiente del Gobierno regional, que le ha asegurado que colaborarán con Inspección para esclarecer los hechos. “Sabemos que hacen todo lo que pueden”, ha apuntado Baño en declaraciones a esta redacción, “el problema es que hay que pillarlos en el acto, lo que es muy difícil”.

Esto es mal, trabajar a las 14,45 hoy no. Y ellos lo saben pic.twitter.com/nlvJdaVAHT — FernandoVera (@Fernandocvera) 19 de julio de 2023

La representante de UGT ha calificado de “indecente” que en plena ola de calor hubiera personas trabajando. Baño ha recordado que las temperaturas que sufre la Comunidad no son nuevas: “pueden ser excepcionales porque suben tres o cuatro grados más, pero llevamos años así”.

“El problema es que los empresarios piensan que las subvenciones son para ellos”, ha criticado la sindicalista, que ha defendido que es para que sus empresas sean “competitivas” y “dignas” con sus trabajadores.

Desde UGT llevan años solicitando que no se den ayudas de ningún tipo a aquellas empresas donde “la salud y la seguridad de los trabajadores importan muy poco”. La secretaria general de Salud ha apuntado que en la empresa implicada en concreto, su sindicato no tiene representantes: “Donde no estamos es mucho más difícil que se cumpla con la legislación”.