El abogado del Estado, Javier Suárez García, quien representa a Adif en el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013, ha declarado que es "difícil pedir perdón por algo de lo que uno no se siente responsable" respecto a la tragedia que causó 80 muertes y 145 heridos, y por la que están procesados el exdirector de seguridad de la empresa pública y el maquinista de Renfe.

El fiscal retira la acusación contra el cargo de Adif y el abogado del maquinista replica: "Debe haber visto otro juicio"

Las víctimas del Alvia: “El excargo de Adif sí infringió la norma, es una imprudencia grave”

El exdirector de Seguridad de Adif descarga toda la culpa en el maquinista: "Lo que hizo es impensable"

No obstante, ha reconocido que personalmente considera que Adif "podría haberlo hecho mejor" en lo que respecta a la atención a las víctimas del siniestro ferroviario en los días y semanas posteriores a los hechos.

Durante la exposición de su informe final ante la jueza en una de las últimas sesiones del juicio, el abogado del Estado ha expresado su pesar por la falta de contacto con las víctimas y sus familiares después del accidente, y ha admitido que "lamenta profundamente que la administración a veces se muestre distante y carente de empatía".

Asimismo, ha defendido la inocencia de Andrés Cortabitarte, acusado de Adif, y ha pedido un fallo absolutorio, argumentando que "no hay prueba de cargo" y que es fundamental juzgar a las personas por sus acciones y no por el resultado de las mismas. "Si tenemos dudas, hay que absolver", ha resaltado, alineado con lo que dijo en su día el fiscal para retirar su acusación. En este sentido, ha subrayado que, a su modo de ver, "Adif no causó el accidente", y ha argumentado que por pensar eso no son "ni insensibles, ni mentirosos, ni cínicos", ni quieren "engañar" a la jueza.

En cuanto a la responsabilidad de Adif en el accidente, el abogado del Estado ha sostenido que la organización no lo causó y ha enfatizado que no buscan engañar a la jueza ni a las víctimas, sino que quieren que comprendan que no se sienten responsables de lo ocurrido.

Finalmente, ha señalado que, aunque nada puede compararse con el dolor de las víctimas y sus familiares, el accidente ha supuesto un cambio en el sector y la industria, y todos en el sector sienten solidaridad hacia las víctimas y desearían haber hecho algo para evitarlo.