50 años de PACHA IBIZA: Un legado de música y fiesta

FRANCISCO FERRER

«NO SERÍA LA MISMA PERSONA SIN LO QUE PACHA IBIZA ME HA DADO»

Francisco Ferrer (Ibiza, 1964) es una de las personas que más años lleva trabajando en el Grupo Pacha. Entró el 1 de mayo de 1985 como encargado de la preventa cuando estudiaba Turismo y ya despuntaba como organizador de fiestas.

Tanto fue así que pronto asumió el rol de director artístico, y fue el primero en dar la oportunidad de pinchar en Pacha Ibiza a un joven David Guetta.

Su historia refleja también la evolución de las tendencias y de la marca más emblemática de Ibiza, esas cerezas con las que se siente plenamente identificado: «Estoy muy orgulloso de ser unas cerezas con patas».

Su rol en Pacha evolucionó y pasó a ser la persona responsable de dar a conocer las cerezas en España y en el extranjero con las franquicias. Conoce la noche, el baile, las relaciones VIP y la fiesta como pocos. En estos momentos, Francisco Ferrer es el embajador de la marca Pacha y ejerce de codirector de Lío.

¿Qué recuerda de sus primeros años en Pacha? ¿Cómo era en aquella época la isla y la discoteca?

Nací en una época en la que Ibiza todavía conservaba su pureza y en la que todo estaba por comenzar. Fue una época maravillosa porque la isla era auténtica. Todavía existen algunos lugares que han conservado su originalidad, como el norte, la zona de Sant Carles, con todas sus playas y calas.

Esa zona sigue siendo auténtica y posee un carisma único. Lo mismo sucede en Sant Joan, donde se respira y se vive la autenticidad, que es también parte de la magia de Ibiza.

En cuanto a los primeros años de Pacha, la gente salía solo para divertirse, no importaba quién estaba ni cómo se vestía o quién pinchaba. La gente sabía que iban a encontrar a otros como ellos que también iban a pasárselo bien. Eran libres, sin importar lo que dijeran los demás.

¿Cómo valoraría la evolución de Pacha Ibiza en estos 50 años?

Ha sido una evolución acorde a la propia evolución de las diferentes generaciones que han ido llegando. En Pacha siempre tratamos de estar a la vanguardia, pero sin descuidar nuestras raíces, que al final es lo que nos hace diferentes de otros clubes y a la vez especiales. Tenemos 50 años de historia, un legado que mantener, pero obviamente nos debemos a las nuevas modas y a lo que van exigiendo los nuevos clientes que van llegando.

Usted fue el primero en dar la oportunidad de pinchar en Pacha Ibiza a un joven David Guetta, ¿qué recuerda de aquel momento?

Así es, fue en torno al año 2000. Conocí a David Guetta a través de unos amigos suyos. Después de conocerlo, no dudé ni un solo momento en ofrecerle la oportunidad. David es encantador y un gran profesional.

Actualmente es embajador de la marca Pacha. Es poco probable que haya actualmente haya alguien que no conozca Pacha Ibiza, pero por si así fuera, ¿Cómo lo definiría?

Pacha Ibiza es un lugar único, lo ha sido y lo sigue siendo. Es un lugar de encuentro, es mucho más que una discoteca. La atmósfera que se crea en Pacha es increíble. Los diferentes rincones de la discoteca, la zona del jardín, que es un auténtico lugar de encuentro; la mítica ‘Funky room’, Pachacha, El Restaurante, el dancefloor, etc.

Definir Pacha en pocas palabras es difícil, pero me atrevería a decir que Pacha es libertad, autenticidad y, por supuesto, diversión. Un lugar para ser quien quieras ser, sin prejuicios.

¿Qué significa Pacha Ibiza para usted?

Pacha Ibiza para mí lo es todo. Llevo en la compañía desde el 1 de mayo de 1985, es decir, 38 años, y no me canso de decirlo: soy una cereza con patas. Es una expresión muy visual de cómo me siento con y para Pacha. He crecido con la marca, le debo muchísimo. No sería la misma persona sin lo que la marca me ha aportado, de eso no tengo duda.