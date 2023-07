Los encontronazos entre hosteleros y clientes está a la orden del día en internet. Especialmente en las plataformas especializadas, donde la puntuación y comentarios de los usuarios tiene cada vez más peso para el sector. Eso es lo que ha pasado entre un cliente y un empresario a cuenta de una crítica que el segundo consideró injusta.

El desencadenante de esta disputa fue un mensaje puesto por el supuesto comensal a través de una popular red social: "Menú de Jueves Santo, osea menú festivo. Caro y malo. Vino imbebible, comida grasienta y una ensalada indescriptible. Para no volver". Duro y contundente.

También cortante fue la respuesta del empresario, que no se hizo esperar: "Creo recordar que ustedes comieron los dos entrantes del menú, la fabada, el cordero y el bacalao sin dejar nada en las fuentes; eso quiere decir que tan mal estaba el menú como usted dice. Respecto a la ensalada, se preguntó a su acompañante por qué no la terminaba y su respuesta fue que estaba llena (si tan mal estaba porque no lo hizo saber en el momento). De hecho, pudo comprobar cómo estaba nuestro restaurante de gente y la mayoría comiendo el menú que usted dice y sin ningún problema".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.