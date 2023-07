Premian una serie de intriga ‘made in Ibiza’ sobre la problemática de la vivienda

Desde que dejó el fútbol hace dos años, Tomás Rojo está dedicado en cuerpo y alma al mundo del cine y no le va nada mal en cuanto a galardones se refiere. Para muestra, un botón: La semana pasada su proyecto de miniserie ‘La Azotea’ se llevó uno de los premios principales del concurso internacional Series Concept, promovido, entre otros, por Abcguionistas y Conecta Fiction & Entertainment. No es el único reconocimiento que ha recibido este trabajo, como detalla el cineasta argentino afincado en Ibiza. También obtuvo «una mención especial en el DigiFicc 2021, organizado por Abcguionistas y Seriesland, y fue seleccionado, entre 200 propuestas, en la quinta edición del Laboratorio de proyectos de Ficción del Festival de Cine de Alicante.

Rojo está muy satisfecho con el buen recibimiento que está teniendo y ahora está centrado en encontrar financiación para poder hacer realidad esta serie de suspense que gira en torno a la problemática de la vivienda. Precisamente, con motivo del galardón obtenido hace unos días, esta semana acudió como premiado «a uno de los congresos de series más importantes de España», el Conecta Fiction & Entertainment, que se celebró en Toledo entre el 26 y el 29 de junio. Allí mantuvo muchas reuniones con la idea de «buscar una plataforma de streaming o una productora potente para que abandere el proyecto». También acudió, entre otros eventos del congreso, al Conecta Party, celebrado la noche del 28 de junio en el Círculo de Arte de Toledo en colaboración con la Ibiza Film Commision (IFC) , «que montó una fiesta ibicenca en la que todos los invitados tenían que ir de blanco». En el encuentro el autor de ‘La Azotea’ coincidió con Andreu Fullana y Noemí Castro, de la IFC, además de con la cineasta ibicenca Carmen Vidal y el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa.

A raíz de estos días de promoción en el Conecta Fiction & Entertainment, Rojo, que no descarta solicitar subvenciones de las instituciones, está, de momento, en negociaciones con varias productoras, pero todavía, aclara, «no hay nada cerrado».

Ficción y realidad

El cineasta creador de ‘La Azotea’ explica que está concebida como una serie de seis capítulos de 40 minutos de duración cada uno. La historia es un thriller con tintes políticos y sociales que mezcla ficción y realidad. Rojo la define como «una especie de distopía ambientada en una de esas urbanizaciones fantasmas que quedaron abandonadas con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria». Para escribir el guion, explica, se inspiró «en la realidad que vivimos desde hace quince años, con fondos buitres, urbanizaciones enteras convertidas en cementerios de hormigón por la quiebra de las promotoras, desahucios masivos y okupaciones ilegales».

La serie arranca con el protagonista, Mateo, que se despierta desnudo en la azotea de un edificio e intenta encontrar una salida pidiendo sin éxito ayuda a los vecinos, todos ellos «personajes extraños», que okupan tres edificios casi en ruinas.

Para escribir esta ficción, Rojo ha contado como referentes con la mítica serie de los 90 ‘Twin Peaks’, dirigida por David Lynch, y la película canadiense de terror ‘Cube’, de Vincenzo Natali.

El realizador argentino empezó a dar forma a este proyecto en 2010, cuando vivía, compartiendo piso, en Madrid, donde creó su productora Delático Films. Fue en Ibiza, su lugar de residencia, donde ha acabado de rematar la historia, que a pesar de haber nacido hace ya trece años, sigue muy vigente. «El problema de la vivienda es una verdad incómoda que no envejece nunca, y en Ibiza, menos todavía», lamenta.

Además de ‘La Azotea’, Rojo tiene en marcha otros proyectos. En unos meses grabará en Mallorca su corto ‘Lady in red’, producido por MN Studios, y en septiembre acudirá al Festival de Cine de San Sebastián para promocionar su miniserie y el que será su primer largometraje, ‘Rolling to the pink doors’, que quiere rodar entre Ibiza y Mallorca. Todo eso, mientras se plantea volver de nuevo al fútbol, aunque, de momento, dice, no le da la vida.