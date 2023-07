Lucía Costa Azqueta, la estudiante de Ibiza con la segunda mejor nota en la PBAU de Balears: «Siempre he sido muy empollona»

Lucía Costa Azqueta (Ibiza, 2005) se puso eufórica cuando hace algo más de una semana consultó en la página web de la UIB los resultados de la prueba de bachillerato para el acceso a la universidad (PBAU): «Con un 10 de media en Bachillerato y una media de 9,5 en selectividad, había conseguido un 9,8, la segunda mejor nota de toda Balears», la misma que obtuvo Gloria Coll González, del Colegio Pius XII de Palma, y muy cerca de la calificación más alta, un 9,88, que sacó Guillem Femenia Crespí, estudiantes del Colegio Santa Mónica, también de Palma.

Costa, de 18 años y alumna del Colegio Mestral de Ibiza, recuerda con un amplia sonrisa el momento clave: «Después de una jornada de compras con mi amiga Nuria, nos fuimos a su casa a consultar los resultados en su ordenador. Nos preocupaban más las calificaciones de ella que las mías, porque yo ya tenía garantizada una plaza en la Universidad de Navarra. Cuando vimos que ella había sacado una notaza lloramos de alegría y ya cuando comprobamos la mía empezamos a dar saltos como locas».

Sabía que algunos de los exámenes de lo que antes se llamaba selectividad le habían ido muy bien, pero no tenía tan claro cómo iban a valorar otras pruebas. «De la PBAU sales con la cabecita quemada, sin saber realmente si ha ido bien o mal, lo único que quieres es descansar», comenta. Se examinó de «Historia de España, Catalán, Química, Castellano, Inglés, Matemáticas, Física y Biología». La prueba de esta asignatura es la que le resultó más complicada, aunque la selectividad en general no le pareció difícil, «pero sí elaborada».

«Ha sido un curso duro, no tanto por el estudio, sino por la presión de tener que sacar buena nota»

Ese 9,8 a Costa le sabe a gloria después de un curso, segundo de Bachillerato, «que ha sido duro, no por la cantidad de estudio sino por la presión que supone pensar que hay que sacar una buena nota para poder hacer lo que a una le apasiona», en su caso, «las ciencias».

La joven ibicenca se muere de ganas de comenzar su etapa universitaria y dedicarse a fondo a todo lo que le gusta. Desde los diez años, Costa, cuya madre es enfermera, tiene claro que quiere hacer Medicina y eso es lo que va a estudiar en unos meses en la Universidad de Navarra, «una de las más prestigiosas de España en este campo».

Para poder entrar en este centro privado ubicado en Pamplona, ciudad donde residen sus abuelos maternos, requería de un mínimo de un 9 como media de Bachillerato y pasar un examen de admisión que se programó el 29 de abril. Se preparó mucho para la prueba, que, además, le coincidió con los exámenes finales del tercer trimestre del curso. «Antes de ponerme con la selectividad me concentré en esta prueba, porque era complicada. Consistía en 50 preguntas tipo test de cada asignatura (Biología, Física, y Química) y un ejercicio de comprensión sobre un artículo científico», explica.

Medicina en Pamplona

El 17 de mayo supo que le habían admitido en la Universidad de Navarra para cursar Medicina. Se emocionó mucho, de 1.400 personas que se habían presentado al examen, ella era una de las 200 personas afortunadas que lo habían superado. Con la tranquilidad de saber que ya tenía plaza universitaria, se puso a estudiar para la PBAU.

La estudiante del Mestral va a hacer la carrera en inglés porque tiene la idea de que, «al menos un año», quiere irse fuera de España, a algún país como Estados Unidos o Suiza «donde el tema de la investigación científica», dice «es una pasada».

Hay muchas especialidades que le interesan, la Neurología, la Pediatría y la Cardiología, y también le atrae la Cirugía, pero de momento, no se decanta por ninguna. Prudente y serena sabe que tiene todavía muchos años por delante para decantarse por alguna. Lo que parece claro es que en la carrera va a poner el mismo empeño que ha hecho que su expediente académico sea brillante desde pequeña. Es perseverante y decidida. «Siempre he sido muy empollona y eso no va a cambiar, me viene de fábrica», reconoce sin ambages.

Pocas asignaturas se le han resistido hasta ahora, «en la ESO, Educación Física». «También tuve que esforzarme especialmente para sacar buenas notas en Tecnología», añade esta adolescente amante de la lectura; del piano, que toca desde los cinco años; y de los viajes». «Soy una trotamundos, en 2021 me fui de voluntaria a la República Dominicana y en 2022, a Nepal», cuenta Costa, que ya sabe a qué va a dedicar parte de sus bien merecidas vacaciones. Tanto ella como Nuria, aquella amiga con la que saltó de alegría hace una semana y media, tenían claro que si sacaban la nota suficiente para estudiar Medicina se iban a ir de Interrail, y eso es lo que harán entre el próximo martes, 4 de julio, y el 17. El viaje se lo financian las jóvenes con ayuda de sus progenitores y sus propios ahorros.

La entrevista concluye con un consejo para los estudiantes que se enfrentarán a la PBAU el próximo curso: «Lo más importante es que empiecen fuerte segundo de Bachillerato y que tengan constancia, porque luego la selectividad les va a resultar más fácil, y que no se olviden, además, de sacar algún momentito para disfrutar».