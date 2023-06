El cargo de miembro de mesa electoral es totalmente obligatorio, a no ser que se dé alguna de las excusas legales que justifiquen la ausencia el día de las elecciones. De no ser así, esta situación se considera delito y puede sancionarse con multas que pueden alcanzar los 7.200 euros o incluso pena de prisión. Los motivos legales para quedar exento de acudir a la mesa se divide en tres niveles: causas personales, causas familiares y causas profesionales. Todos ellos deben acreditase con la documentación oficial necesaria. En caso contrario, una ausencia no reconocida por la Junta Electoral supone una infracción del régimen jurídico español declarado en el Código Civil. Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General «el Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses».

Por eso, en caso de no poder presentarse los designados de Mesa disponen de un plazo de 7 días para alegar los motivos justificados y documentados ante la Junta Electoral, y esta , en un plazo de 5 días, resuelve el inconveniente y comunica la sustitución del primer suplente. Vocal a la fuga: abandona una mesa electoral con los 70 euros que le corresponden por la jornada tras avisar de que salía a fumar En las últimas elecciones hubo un abandono de lo más sonado. Un vocal de la mesa 44 B de Llaranes se presentó por la mañana a su puesto, le dieron el sobre con los setenta euros que le correspondían por realizar estas funciones y se dio a la fuga. Al parecer, el hombre comunicó al resto de componentes de la mesa que salía a fumar y nunca volvió. La Policía Local le fue a buscar a casa y no lo encontraron, según las fuentes consultadas. "Era una persona con un largo historial delictivo", señalaron fuentes conocedoras de este pequeño incidente en la jornada electoral en Avilés. "Fue la Policía a casa a por él pero no abre", explicaron a este diario testigos del desarrollo de los hechos. Si bien nadie elige ser vocal electoral, porque es una decisión que queda en manos del azar, tras el sorteo correspondiente en los ayuntamientos, sí es cierto que se trata de un trabajo remunerado. Un 'sueldo' que, además, en este 2023 ha aumentado. Según una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado, las personas a las que toque estar en una mesa electoral cobrarán una dieta de 70 euros. Es decir, se trata de un incremento de 5 euros respecto a los 65 euros que se abonaron en la última cita electoral.