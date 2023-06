Inquietud por los derechos LGTB ante el auge de la extrema derecha: «No pedimos privilegios»

Coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGBT, celebrado ayer, La Llave del Armario y la Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears (ALAS) reflexionan sobre los retos que quedan por delante para alcanzar la plena igualdad y acabar con los estigmas. Sobre el nuevo ciclo político, Toni Martí, presidente-portavoz de la entidad LGTB la Llave del Armario (y coordinador de Salud Integral de FELGTBI+), expresa que «el auge de la extrema derecha es inquietante»: «Nosotros no tenemos miedo de que llegue al poder una derecha conservadora y democrática, que puede poner determinadas trabas pero que no es extrema derecha». De hecho, Martí hace hincapié en que la defensa del colectivo es una cuestión de derechos humanos: «Cuando no respetas los derechos humanos, tampoco estás respetando el Estado de derecho». Con todo, Martí subraya que lo que pide la comunidad LGTB no es tener «privilegios»: «Se trata de un asunto de derechos, que deben ser universales, para todo el mundo. Debemos tener lo mismo que el resto».

En este sentido, señala que continúan produciéndose agresiones físicas a personas por su condición o identidad «o incluso, en ocasiones, a personas heterosexuales» que, al salirse de la norma, son leídas como LGTB. «Son agresiones que se sufren y que están ocurriendo aquí», reitera Toni Martí, quien cuenta a este diario que desde la Llave del Armario han atendido recientemente «a una mujer trans y migrante que el 24 de junio sufrió una agresión física en Ibiza»: «También le robaron todas sus pertenencias, incluido el móvil y su documentación, y se ha quedado sin dinero. Parece que aquí estamos en un oasis en el que no pasa nada, pero sí que ocurren cosas».

Así, concluye que continúa siendo necesario que el día del Orgullo sea una jornada de lucha, y afirma que «este es un país que tiene leyes LGTBI aprobadas, pero que no siempre se cumplen». También critica que ayer, el 28J, el BOE publicó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del PP contra parte del articulado de la conocida como ‘ley Trans’.

Sobre la familia, el presidente de la Llave del Armario expresa que «es un puntal de la sociedad», pero que «no es un concepto inamovible». Aunque admite que el futuro es «inquietante», matiza que mantendrán «la esperanza»: «Siempre lucharemos para que los derechos que se han conseguido no se pierdan, siempre con las leyes y el Estado de derecho en la mano».

Por el lado bueno, Martí, que ejerce como vicepresidente del Consell LGTBI de las Illes, celebra que se han cumplido siete años de la aprobación de la Ley LGTBI balear y que se está aplicando correctamente. «Hemos sido la primera comunidad autónoma que ha sacado un reglamento para las personas intersexuales y disidentes de género», añade.

Sobre el veto de PP y Vox a colgar la bandera LGTB en el Parlament, Martí replica que el arcoíris «es de todos, incluso de la gente que no está dentro del colectivo, porque representa la libertad y la diversidad».

Por otro lado, Sofía Vergara, psicóloga de ALAS y delegada de esta entidad en las Pitiusas, confirma que aún perdura la relación que se establece socialmente entre VIH y hombres homosexuales: «El virus del VIH, desgraciadamente, todavía está muy vinculado a un perfil muy concreto. Y esto no concuerda con la realidad. En la vía de transmisión sexual, que es la más habitual actualmente, en el caso de los hombres ya están igualadas las transmisiones que se producen por vía heterosexual y por vía homosexual».

VIH: Sigue el estigma

A pesar de lo que dicen los datos, Vergara lamenta: «Nos hemos quedado en el estigma de los 80»: «A nivel biomédico hemos avanzado muchísimo, pero a nivel emocional-afectivo seguimos muy arraigados en esta idea. Esto tiene unas consecuencias nefastas en la detección». Alerta que esto genera que quienes no entran en el supuesto perfil (de personas que conviven con el VIH) no se someten a la prueba y, por tanto, no se rompe la cadena de transmisión:. «Yo, que soy una mujer con hijos, si voy al médico, no me ofrecerá la prueba del VIH, porque a ojos suyos no soy parte del perfil. Es por eso que a la mayoría de mujeres se les hace un diagnóstico tardío, en una fase mucho más avanzada, donde ya se presentan síntomas. Recordemos que el VIH puede tardar hasta 10 años en presentar síntomas».

En esta línea, Vergara explica que, en el caso de quienes se someten regularmente a analíticas sobre hierro, vitaminas, etc, en ocasiones se reproducen ciertos estigmas: «Seguramente, si un facultativo tiene delante a un hombre con pluma, puede que directamente le pida la prueba de VIH». En cambio, señala que probablemente esto no ocurriría si quien entra en la consulta es un hombre normativo. «En vez de asumir cosas, lo que deberíamos hacer es preguntar: ¿Eres una persona sexualmente activa?, ¿Alguna vez has tenido prácticas de riesgo? ¿Sabes lo que es una práctica de riesgo? Y en función de esto, pedir o no hacer la prueba de VIH. En todo caso, creo que lo mejor sería pedir la prueba a todo el mundo, como algo rutinario». Aunque La Llave del Almario, al contrario que ALAS, no es una entidad dedicada exclusivamente a la lucha contra el VIH, Martí recuerda que en la Llave del Armario realizan pruebas confidenciales y gratuitas de VIH, Hepatitis C y Sífilis con cita previa.

«El colectivo LGTB debe tener los mismos derechos que el resto, no pedimos privilegios» Toni Martí - La Llave del Armario