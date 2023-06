Gabriel Bibiloni, doctor en filología catalana: «La única lengua impuesta en Balears es el castellano»

Gabriel Bibiloni ha publicado el libro ‘El parlar bleda, una anàlisi de l’esfondrament de la fonètica’. Una obra en la que el experto analiza los defectos que se han producido en el catalán de Mallorca, vinculados a un proceso de castellanización que sufre la isla desde hace décadas.

Gabriel Bibiloni (Pòrtol, Marratxí, 1951) es doctor en filología románica catalana y profesor retirado de la UIB. Bibiloni ha dedicado su carrera profesional al campo de la normalización lingüística respecto al uso del catalán. En este sentido, el filólogo ha publicado el libro El parlar bleda, una anàlisi de l’esfondrament de la fonètica, una obra que analiza los cambios que se han producido en la fonética mallorquina desde hace décadas. Desde la perspectiva de Bibiloni, el catalán está sufriendo un grave proceso de castellanización.

Su obra se centra en estudiar los defectos fonéticos del catalán en Mallorca, destacando la ‘ela bleda’. ¿Cómo definiría este proceso?

En el catalán se han producido una serie de cambios causados por imitación de la pronunciación castellana y uno de los más impactantes es la ela bleda. La ela bleda no es más que pronunciar la ele castellana, algo que modifica y deforma el aspecto del catalán porque suenan muy diferente en ambas lenguas. De hecho, cuando una persona castellanoparlante habla en catalán lo que más se percibe es la pronunciación de esta ele.

¿Cuál es el origen de esta variación lingüística?

Arrancó a través de un grupo de mujeres de una clase social alta, las cuales pensaban que pronunciando la ele castellana hablaban de una forma más fina. En un principio parecía una moda que duraría poco, pero rápidamente se extendió de forma espectacular hacia las escuelas. No se sabe muy bien por qué, pero esta nueva ele pasó a la población infantil y poco a poco se fue propagando por toda la isla.

¿El uso de la ‘ela bleda’ está ganando terreno en Mallorca?

Sin ninguna duda y es algo muy preocupante porque es un cambio fonético que deforma el catalán. La fonética es la cara de la lengua, su aspecto más visible, y cuando a una persona le cambias la cara, cambia la persona. Esto es lo que está pasando con el catalán, su identidad y personalidad frente al castellano se está difuminando.

¿Cuáles son los errores fonéticos más frecuentes?

El yeísmo es uno de los más destacables. Consiste en la sustitución del fonema elle pronunciado como una i. Está muy extendido por toda la isla, especialmente entre los más jóvenes ya que la mayoría de los niños lo utilizan. Otro defecto fonético es el betacismo, es decir pronunciar la v como una b. Esto es una pérdida importante porque es fundamental para distinguir la pronunciación. Al final con estos defectos la lengua pierde funcionalidad. Perder esa pronunciación también afecta a la hora de estudiar otras lenguas extranjeras porque cuentan con este tipo de fonemas.

En la obra asegura que la lengua catalana hace siglos que es una lengua subordinada del español.

El proceso de castellanización empieza a través del vocabulario. Entre el siglo XV y el XIX se incorporaron al catalán palabras castellanas, pero en este caso la interferencia era simplemente léxica, no estructural. A partir de los años 60, durante la posguerra, empieza a llegar una inmigración masiva a la isla y es aquí cuando los mallorquines se ponen a hablar masivamente en castellano. Fue en aquel momento donde la estructura del catalán se vio afectada hasta llegar a nuestros días.

Sin embargo, hay algunos ciudadanos que consideran que es al revés, apuntando al catalán como una imposición lingüística.

Una lengua propia no se puede imponer en su propio territorio, no tiene sentido decir que en Italia se impone el italiano porque es lo lógico. Aquí la única lengua impuesta es el castellano por la Constitución y por un Estado cuya única voluntad es hacer retroceder el catalán y avanzar el castellano.

Durante las últimas semanas se ha generado un debate político en torno a la libre elección de la lengua por parte de los padres en las escuelas ¿Qué le parece esta medida?

El catalán es una lengua que está en peligro de extinción. Su uso está retrocediendo y lo que se tiene que hacer desde las instituciones es dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. El castellano aquí es una lengua dominante y hegemónica por todo y esto va aumentando, de hecho en Palma prácticamente no se escucha hablar el catalán. Es una lengua que está en una situación de gran precariedad y necesita políticas de apoyo y promoción, no políticas de reducción. Cuando se habla de libertad en el fondo lo que se quiere hacer es frenar todo el proceso de promoción del catalán.

Otra de las opciones que está encima de la mesa es eliminar el requisito del catalán para los profesionales sanitarios.

Si las personas que tienen que servir al público como médicos, profesores y funcionarios no están en condiciones de hablar las dos lenguas oficiales que hay, entonces no se puede garantizar los derechos de los ciudadanos de emplear su lengua. Si no puedo ir al médico y hablar catalán mis derechos como ciudadano quedan en papel mojado. Para que yo pueda ejercer mi derecho de hablar y escribir en catalán es necesario que la persona que me atienda y cobra de la Administración tiene que hablar en catalán. Es natural que la Administración exija el conocimiento de nuestra lengua como un requisito fundamental.

¿Cómo puede afectar un pacto entre PP y Vox en el uso de la lengua catalana?

No lo sé, habrá que esperar. Dependerá de cómo se configure el gobierno y de qué capacidad tenga Vox para presionar al Partido Popular. Habrá que ver qué tipo de políticas quieren poner en marcha.

¿Está el catalán en peligro de extinción?

Lo está, sólo hace falta ver el poco uso que se está haciendo por parte de la sociedad. No está en un peligro de extinción inminente porque aún hay gran parte de la población que es catalanoparlante. Sin embargo existe un proceso de sustitución demográfica que provoca que los catalanoparlantes vayan quedando en minoría. A medida que esto avanza las precariedades del catalán son más preocupantes.