Los aciertos están haciendo del joven Jorge Rey un referente de las predicciones meteorológicas en España. Sus avances, que han resultado certeros, ya están llamando tanta atención como sus métodos. Y, como no, al hacerse notar, el joven afincado en Burgos ha abandonado el anonimato y generado todo tipo de reacciones. También muy críticas.

Jorge Rey dice basar sus predicciones en fórmulas tradicionales, de pura observación, y que carecen en muchos casos de soporte científico. Es el caso de las cabañuelas y de la observación de las hormigas, cuyo comportamiento, según defiende Jorge Rey, anticipa eventos meteorológicos futuros.

Y lo cierto es que, por ahora, los hechos le han dado la razón, al menos en buena medida, avanzando la llegada de lluvias y tormentas.

El estallido de Jorge Rey contra sus haters

Es por eso que, con el aval de los hechos, Jorge Rey ha explotado y ha querido salir al paso de los críticos que acumula. Harto de escuchar mensajes poniendo a parir sus predicciones y métodos, el joven de Burgos ha querido dejar las cosas claras. Eso sí, con el carácter sereno que le distingue.

"Cuando el río suena, agua lleva", ha comenzado diciendo Jorge Rey. "Incluso a 30 de abril había modelos numéricos que predecían un mayo seco. ¿Está pasando eso? Pues no. No pasa nada porque desde luego que los modelos matemáticos seguirán desarrollándose y ya se ha hecho un avance sobre ello" , señala.

El joven burgalés famoso por las cabañuelas y el método de las hormigas defiende la validez de sus métodos, desarrollados en base a la sabiduría tradicional y popular. "¿Qué ha pasado exactamente? Me habéis mostrado preocupación por lo que han podido decir unos u otros, y sinceramente respeto cualquier opinión, faltaría más. Lo que sí que es verdad es que, claro, hablamos de que, al contrario de lo que hablan los modelos, esperábamos lluvias en base a las hormigas, lluvias fuertes, y es verdad que está pasando. Y me gustaría recalcar cómo este último verano empezamos a desarrollar un método de las cabañuelas, a desarrollar mejor estos métodos para sacar mejores resultados, y estoy muy satisfecho. Sigo aún trabajando en ello, las cosas no son de la noche al día, pero todo trabajo tiene su recompensa", se ha explicado Jorge Rey.

El joven burgalés repasa, en sus defensa, sus éxitos en predicciones desde el invierno. Y aclara que quienes le critican con fuerza no hacen más que servirle de acicate para profundizar en su trabajo.

"Una de las cosas que más me animó a mejorar son los haters, la gente que critica sin criterio. Son gente que te ayuda a querer seguir mejorando, con lo cual todo tiene su sitio. Lo que sí que está claro es que los modelos hay que seguir desarrollándolos y poder cada vez seguir sacando mejores previsiones de ellos. Y seguiremos contando sobre meteorología tradicional, algo curioso y que nos sorprende cómo sus previsiones funcionan", afirma Jorge Rey, que promete seguir dando guerra en la misma línea: "Naturaleza pura y dura y meteorología para estar informado con el tiempo con JR, tu tiempo de confianza y, además, el tiempo que nos une".