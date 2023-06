Alarmante aumento de la violencia machista entre jóvenes: "Le conocí de fiesta, me puso algo en la bebida y se aprovechó de mí"

"Una amiga mía que ahora tiene 16 años, pero cuando tenía 15 tenía un novio de 17 y cuando estaba con ella la controlaba mucho. Quería hacer todo con ella, le quería mirar el móvil, y cuando ella le dejó, él era muy pesado con que volviera, no paraba de buscarla todo el rato y mucha gente tuvo que hablar con él para pararle".

Los centros asesores de la mujer en Asturias avisan: cada vez llegan víctimas de violencia de género más jóvenes. En el concejo asturiano de Langreo, han recibido a niñas de catorce años. Las expresiones culturales machistas y la reproducción de patrones -sociales o familiares- son algunas de las causas que encuentran las expertas para este incremento de la violencia machista -la ejercida por un hombre sobre una mujer, tengan o no relación- y de género -la ejercida por el hombre sobre la mujer, siempre que mantengan o hayan mantenido una relación sentimental-.

A lo largo de este reportaje, se compartirán historias de jóvenes que han sufrido o conocen casos cercanos de agresiones y maltrato. Están incluidos en la muestra "La adolescencia ante la violencia machista", de la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres. La exposición se completa con ilustraciones de jóvenes creadoras y puede visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" (Sama).

"El año pasado, violaron a una amiga y yo esa noche iba a salir con ella."

Roxana Fernández es la psicóloga del Centro Asesor de la Mujer en Langreo. Afirma que las víctimas más jóvenes de violencia de género suelen ser derivadas a otras áreas, como servicios sociales o salud mental. Aún así, tienen experiencias con mujeres de corta edad: "Puede que la más joven tuviera trece o catorce años", afirma.

"Una amiga tuvo un novio que la controlaba todo el rato, tanto en la forma de vestir, como con las mensajes o llamadas; siempre la preguntaba que dónde estaba y la acusaba de estar engañándole".

La violencia de género en adolescentes, según Roxana Fernández, "sigue el mismo patrón de los adultos". "Asusta que personas tan jóvenes lleguen a desarrollar un patrón de dominación como el de las personas mayores", añade la psicóloga.

No cambia el patrón, pero sí los métodos. Las redes sociales se han convertido en un lugar peligroso en los casos de violencia de género. Existe un mayor control de los perfiles -quién da "me gusta" a la chica, con quién habla; entre otros- y también de los propios dispositivos -exigir la contraseña a la víctima, revisarle los mensajes y las llamadas y controlar los contactos-.

"En segundo de ESO, un chico de clase me acosaba. Todos los días venía a decirme cosas asquerosas como 'eres mía', 'como te ponía' ... y muchas cosas más, que no es que me diera asco, me daba repugnancia. Le decía que parara, que me molestaba, pero él seguía. Hasta que un día me metió mano, yo no supe cómo reaccionar. No quería contarlo porque creerían que estaba mintiendo. Un día lo volvió a hacer y unas amigas me convencieron para hacerlo. Yo y mi amiga hablamos con la directora, y lo único que nos dijo fue "no podéis permitirlo, pero también es su religión". Y yo pensé (...) 'tengo muchos amigos de su religión, y en la vida me han puesto la mano encima'. Y me di cuenta que no es la religión, es la educación. Ya está, no hicieron nada, como si no hubiera pasado. Como siempre"

Ningún prejuicio sobre etnia o religión justifica la violencia de género. Según las expertas, se trata de un patrón replicado y también de la punta del iceberg en una sociedad que sigue siendo machista. Un ejemplo de influencia, según las expertas consultadas, es la música que escuchan chicos y chicas. También el cine, las series y los libros. "Somos seres sociales y el contexto nos da todas las herramientas, o las armas, y todos los objetivos de nuestras relaciones. Son los modelos que reproducimos", apunta la psicóloga.

Y los referentes no mejoran mucho. Esto cantaba Bud Bunny en "Me porto bonito", una de las canciones más escuchadas por los jóvenes en 2022: "Subiera una foto los vierne' y los lune' (so) / pa' que to' el mundo vea / lo rica que tú está', que tú está'. / Contigo tengo que apretar". En la exitosa saga "After", Tessa vive en vilo los cambios de humor de Hardin, sus discusiones y sus idas y venidas. No muy lejos de aquella criticada, por machista sin remedio, "A tres metros sobre el cielo" (año 2010).

"Una amiga y yo conocimos a unos chicos y me metieron algo en la bebida. Uno de ellos se aprovechó de mí. No sé cuándo se me pasó el efecto de la droga porque en el momento no era ni consciente de que la había consumido. Días después me encontré a mi violador rodeado de sus amigos en las duchas del festival. Yo todavía no había entendido nada. Sus amigos empezaron a señalarme y reírse. Salí corriendo. No denuncié, no se lo conté a mis padres. Me sentí culpable mucho tiempo".

La culpa, siempre está. Dice Sara Fernández Soro, responsable del turno de oficio especializada en violencia de género del Colegio de Abogacía de Gijón, que ha visto ese sentimiento en muchas víctimas. Entre las más jóvenes y entre las más mayores, siempre está. "Tienen la sensación de que han fracasado en un proyecto de vida, de que no han sabido mantener a la pareja unida".

"Conozco a una amiga que (...) estaba esperando al bus, sola y volvía de fiesta. Ella estaba bien (...), pero se le acercaron dos hombres borrachos y la empezaron a tocar y ella se quitaba. Finalmente, logró escapar y salir corriendo".

La mayoría de las jóvenes víctimas de violencia de género, o de una agresión, somatizan sus síntomas psicológicos. "Aparecen dolores de cabeza u otro tipo de malestar", apunta Roxana Fernández. Ahí empieza un rosario de médicos y pruebas, hasta que los profesionales descubren lo que está pasando.

Que alguien lo descubra no significa que la víctima sepa que es víctima. Pasa en mujeres de todas las edades: "Les cuesta etiquetar algo como violencia de género, pero sí saben que les pasa algo". Ahí empieza un largo camino que afortunadamente, a día de hoy, ya no tienen que recorrer solas.

"Quiero representar mi historia, pero también la de muchas otras amigas y mujeres de mi vida. Quiero mostrar la soledad que se siente, el sentimiento de culpa de las que hemos sido víctimas, pero también de todas aquellas que han sido juzgadas solo por vivir y ser libres. La doble moral. Cómo es tan difícil asumir que has sido víctima, contarlo y más aún llegar a denunciar en esta sociedad que aún tiene tanto que aprender.", Almudena Vázquez de Miguel, ilustradora.