"Sufrirá sin sus amigos": la historia de Gabriel, el niño separado de sus compañeros para evitar la segregación escolar

Gabriel llegó al colegio La Llacuna de Poblenou de Barcelona, donde, poco a poco, y pese a sus dificultades, fue tejiendo la sólida red que ahora le sostiene. Con solo 3 años le diagnosticaron una alteración cromosómica rara que, entre otras cosas, hace que se desoriente socialmente; pero estos años en La Llacuna sus compañeros le han arropado de tal forma que el pequeño ha podido seguir toda la primaria con su grupo clase, participando no solo del día a día de las actividades académicas, sino de todas las fiestas de cumpleaños o las colonias. Ser, a su manera, uno más.

"El mensaje que se manda al resto de niños es que a los que son diferentes se les aparta"

"Creo firmemente que el de Gabriel ha sido un caso de éxito de la escuela inclusiva. Durante todos estos años sus compañeros han sido la muleta que necesitaba para avanzar; ahora no se la podemos quitar”, señala Alejandro Cáceres, padre de Gabriel, quien, como el resto de niñas y niños de su clase, el próximo curso empezará en el instituto. La diferencia es que no lo hará con ellos, en el barrio de Poblenou, sino en el Salvador Espriu del Clot.

La política del Consorcio de Educación de Barcelona de redistribución del alumnado con necesidades educativas especiales entre todos los centros de la ciudad ["para no concentrarlos todos en unos pocos centros considerados de referencia y hacer que todas las escuelas sean inclusivas", defiende el consorcio] ha enviado a Gabriel a un instituto en el barrio del Clot, alejándole de sus amigos del colegio, que en su gran mayoría irán a los centros de secundaria Joncar, Quatre Cantons e Icaria, los tres adscritos al colegio; decisión que sus amigos no solo no entienden sino que no aceptan, y así se lo hacen saber al consorcio en una carta y escrita y firmada por todos ellos.

"Gabriel vale mucho la pena"

Un sentido texto en el que comparten la tristeza que les genera saber que Gabriel que no irá a ningún instituto del barrio, y la preocuación por no poder explicar a sus nuevos compañeros que el chaval "vale mucho la pena”. "Como conocemos a Gabriel, sabemos que sufrirá sin el apoyo de sus amigos", prosigue la carta firmada por todos los niños y niñas de 6º A de La Llacuna, que no es la única dirigida al consorcio para que se replantee la decisión.

Además de la reclamación presentada por la familia de Grabriel, la propia escuela ha redactado un informe en el que señala que lo mejor para el niño es seguir su formación en el instituto Joncar, el centro de referencia para los alumnos de La Llacuna, con el fin de hacer una transción a la secundaria tranquila, ya que es un instituto en el que trabajan por proyectos, metodología a la que Gabriel está acostumbrado (y que le sirve para aportar en cada trabajo hasta dónde puede).

"La decisión de enviar a Gabriel fuera del barrio no solo impacta en él y en nuestra familia, ya que su hermano está en quinto, y el curso que viene también le tendremos que enviar allí: porque para Gabriel es muy importante estar con él, cosa que también es injusta para su hermano -prosigue Alejandro, quien subraya que Gabriel necesita que algún amigo que le ancle-. También influye en el resto del grupo; el mensaje que se les manda es que a los niños diferentes se les aparta", "Si va al Joncar sabe que allí estará Lluc; si va al Quatre Cantons, tendrá a Pol y si va al Icària, a Marcel, pero ¿qué pasará si lo mandan solo al Salvador Espriu? El consorcio no ha tenido en cuenta en su decisión el alto riesgo de exclusión social al que lo exponen", concluye su padre.

Fuentes del Consorcio de Educación responden que "si tienen que revisar el caso, lo harán". "Estamos comprometidos con la distribución de los alumnos con necesidades especiales, pero también, por supuesto, con el bienestar de estos niños. Somos flexibles; si hay un informe del EAP (los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica) señalando que un niño no puede separarse de sus compañeros lo respetamos", responden desde el Consorci, que asegura que el EAP no les ha hecho llegar aún dicho informe.

Atendiendo a esas declaraciones del Consorci, la reclamación de los padres de Gabriel debería prosperar, ya que la recomendación de todos los profesionales que han trabajado con el niño es que siga en el barrio, con sus compañeros.