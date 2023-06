Si te interesa la cultura urbana y te gustaría aprender a hacer grafitis y conocer a artistas urbanos de fama internacional, no te pierdas este fin de semana el Festival Art on Trucks. Diez artistas urbanos, cinco camiones y pintura, ¡mucha pintura! estarán en esta galería de arte al aire libre en Ibiza los días 17 y 18 de junio.

El Festival Urbano, que se celebrará en la Plaza Antoni Albert i Nieto, es la oportunidad perfecta para sumergirte en el mundo de la cultura urbana, aprender de los profesionales y descubrir cómo el arte y la música pueden transformar un espacio público en un lugar lleno de vida y creatividad. ¿Quieres descubrir más?

Artistas urbanos de fama mundial en Ibiza

Durante todo el fin de semana, una decena de artistas urbanos de fama nacional e internacional participarán en el Festival Art on Trucks. Para la ocasión, se llevarán a la plaza cinco camiones que se convertirán en el lienzo de estos profesionales del arte urbano. En vivo y en directo, podrás ver cómo los artistas van pintando sus grafitis y conocer sus trucos para lograr unas obras de escándalo.

En un ambiente de fiesta podrás ver cómo se va desarrollando la obra de artistas como Suso33, Irene López, Tono Cruz, EdZUmba, Roice, Dirty, Hize, Sune, Zsar, Move y Hosh. Y, por supuesto, si te quedas hasta el final (el domingo a mediodía), ver los camiones ya customizados por los artistas, ¿te lo vas a perder?

Música, talleres y buen ambiente para los jóvenes de Ibiza

El Festival Art on Trucks, que se fraguó hace un par de años en las oficinas de Pinturas Rubio con el artista Hosh (creador del Medusa Festival), pretende acercar el mundo del grafiti a los más jóvenes. El evento está enmarcado en el programa Vilanit de Ocio Juvenil del Ayuntamiento de Ibiza, y tiene el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para los chavales de la isla.

Así, además de la vertiente más artística, los niños y jóvenes podrán participar en diferentes talleres: desde customizar gorras hasta dar los primeros pasos de break dance o aprender a hacer grafitis. Pueden inscribirse a los talleres niños y jóvenes a partir de 12 años, el mismo día del evento en la carpa de Pinturas Rubio que estará situada en la plaza.

Además, durante todo el fin de semana sonará la música de DJ Kaze, que cederá el relevo a DJ Fonki Cheff el sábado por la noche. A partir de las 21 horas, su sesión será una mezcla de rumba, funk, boogaloo, flamenco y música negra para convertir la noche en una auténtica fiesta con sabor old school.

Programa de actividades

Sábado, 17 de junio

11 horas: taller de customización de gorras.

19 horas: taller de break dance.

20.30 horas: exhibición de break dance.

21 horas: DJ Fonki Cheff.

Domingo, 18 de junio

11 horas: taller de grafiti.

La celebración de una segunda edición del Festival Art on Trucks ha sido posible gracias a patrocinadores como la marca de sprays Montana Colors, una referencia a nivel internacional en la venta de sprays. Además, ha sido esencial la colaboración del equipo detrás de los restaurantes Es Mercat y Can Tina, que no dudó en apoyar este evento local en favor del arte, la cultura y los más jóvenes.

El Festival se celebrará en la Plaza de Antoni Albert i Nieto, en el centro de la ciudad de Ibiza.