Lo que la inmensa mayoría de personas buscan a la hora de viajar es ahorrar los máximos costes posibles en el transporte. Hay quienes optan por coger los billetes con la suficiente antelación, pero esto no siempre es posible. Hay veces que salen viajes improvisados. En ocasiones podrás dar con algún descuento que encaje con lo que buscas, pero en otras tendrás que conformarte con lo que encuentres a menor precio.

Por eso, muchas personas optan por viajar con aerolíneas como Ryanair, que cuentan con menos servicios pero te permiten viajar por un coste reducido. Hay varias cuestiones que la empresa pone en juego para permitirse sacar billetes tan baratos. Para empezar, cada avión -todos los modelos son los mismos, lo que también permite ahorrar- cuenta con el máximo número de asientos posibles y usualmente van llenos. Además, la comida y la bebida a bordo no están incluidas y tendrás que pagar si quieres algo. También tienes que contar con un gasto extra si quieres llevar más equipaje y el personal a bordo es limitado.

Tras reunirnos con @Ryanair_ES la compañía aclara que nunca ha cobrado por transportar las ensaïmadas y que no cambian las condiciones de transporte. El @goib sigue defendiendo el producto local y a nuestras empresas. pic.twitter.com/hTYNfHJ4p9 — Iago Negueruela (@Iagonegue) 6 de junio de 2023

La aerolínea de vez en cuando se enfrenta a polémicas por la gestión y el trato con los pasajeros con respecto a lo que puede o no puede llevarse como equipaje de mano dentro del avión sin pagar un precio adicional. Varios pasajeros han denunciado la intención de la aerolínea de cobrarles por querer pasar ensaimadas en el avión como equipaje de mano, lo que ha provocado el enfado de los viajeros y de los panaderos y pasteleros de las islas que elaboran estos dulces típicos de Mallorca.

El Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de las Islas Baleares, Iago Negueruela, se reunió con la aerolínea para solucionar esta situación. “La compañía aclara que nunca ha cobrado por transportar las ensaimadas y que no cambian las condiciones de transporte”, anunció el Consejero a través de su cuenta oficial de Twitter tras producirse dicha reunión. Sin embargo, muchos usuarios han denunciado que esta situación sí que se ha llegado a producir: “A mi me han cobrado para llevar cosas en la cabina que habia comprado incluso dentro del aeropuerto, así que no es verdad”.