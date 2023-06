"Hay demasiado que aprender de los microbios, y cuanto más sepamos de ellos, mejor nos irá"

El microbiólogo Peter Greenberg (Nueva York, 1948), premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto con Jeffrey I. Gordon y Bonnie L. Bassler ha dedicado su vida al estudio de las bacterias y su papel en la vida del planeta y de los seres humanos.

¿Conocía el premio Princesa de Asturias?

La verdad es que no era conocedor de este premio. Pero tengo varios amigos científicos españoles que me lo comentaron. Ciertamente conocen el premio y me han instruido acerca de su importancia. Aunque siempre es un impulso para mi ego y me encanta recibir premios, realmente no les presto mucha atención. Pero he llegado a comprender que son importantes porque muestran la importancia de áreas completas de la ciencia al público en general. Tengo que decir que es gratificante ser reconocido por jurados serios por haber hecho algo que ha marcado una gran diferencia en la forma en que vemos de lo que son capaces los microbios.

Usted y Bassler son pioneros en el estudio de la comunicación entre bacterias mediante el sistema de "quorum sensing", o "autoinducción"...

Muchos científicos están tratando de centrarse en la detección de quórum mediante el uso de inhibidores específicos. Sabemos que algunas bacterias patógenas requieren sistemas activos de detección de quórum para causar infecciones. Entonces, la idea es que si puede bloquear la detección de quórum en estas bacterias, no podrán causar una infección. También hay otras aplicaciones industriales de la detección anti-quórum. Aparentemente, al agregar bacterias que degradan las señales de detección de quórum a los sistemas de tratamiento de agua, se puede extender la vida útil de los costosos filtros en el sistema.

¿Llegaremos a comprender por completo el universo de las bacterias?

No lo verán mis ojos. Hay demasiado que aprender. Pero cuanto más sepamos de microbios, mejor nos irá. Mejoraremos en el control de los malos y en el fomento de los buenos.

¿Recuerda lo primero que vio al microscopio?

La verdad que no. Me interesé en la biología en la escuela secundaria cuando fui de excursión con la clase al océano y exploramos las pozas de marea. Vi todo tipo de criaturas increíbles: estrellas de mar, anémonas de mar, cangrejos ermitaños, babosas de mar. Así que estudié biología en la universidad. Ahí es donde aprendí por primera vez todo lo que las bacterias pueden llegar a hacer.

¿Cómo explicaría su trabajo a un niño?

Primero, hay que entender que puede haber diez millones de bacterias en una gota de agua. Eso son diez veces más bacterias en una gota que personas hay en toda Asturias. Son tan pequeñas que ni siquiera están cerca las unas de las otras en la gota. Pueden ser muy diferentes entre sí, más diferentes que nosotros de todos los demás animales y plantas que viven a nuestro alrededor. Lo que descubrimos es que muchas de ellas pueden comunicarse entre sí, y aprendimos cómo lo hacen. Aprendimos que son sociables y que al comunicarse pueden hacer cosas que ninguna célula bacteriana puede hacer por sí sola. Pueden agruparse para hacer cosas. Nosotros hacemos el mismo tipo de cosas. Si necesitamos mover algo muy pesado, podemos reunir a algunos de nuestros amigos y, si todos trabajamos juntos, podemos moverlo.

¿Cómo convertir una bacteria hostil en una bacteria amiga?

Ojalá lo supiera. Podemos desactivar bacterias hostiles. Pero no estoy seguro de que eso las haga amistosas.

La mayoría de las veces, las bacterias nos mantienen sanos... ¿Por qué las bacterias tienen mala prensa?

Tal vez la culpa la tengan los periodistas, ¡con perdón! Cuando vemos las noticias, vemos todas las cosas malas que hace la gente y las cosas malas que le pasan a la gente. No oímos gran cosa de las cosas buenas importantes. ¡Como las cosas buenas que hacen los científicos que son merecedores de recibir premios!

¿Técnicamente un fármaco que surja de esta investigación se llamaría antibiótico?

Creo que técnicamente se llamaría un fármaco antivirulento. No matará a las bacterias y ni siquiera detendrá su crecimiento en las condiciones adecuadas, pero evitará que causen una enfermedad. Las desactivará. Al menos esa es la idea.

Las bacterias se han estudiado durante 400 años. ¿Por qué se desconoce tanto sobre ellas?

Se llama el mundo desconocido. Son diminutas y muy diversas. Hemos aprendido a cultivar muchas bacterias diferentes en el laboratorio, pero la mayoría de los tipos siguen siendo "incultivables". Recientemente hemos desarrollado métodos para comenzar a estudiar los incultivables.

¿Qué lecciones nos deja la Covid-19?

Cuando era niño, la gente pensaba que habíamos ganado la guerra contra los microbios que causan enfermedades. Teníamos vacunas que atajaban la viruela y la poliomielitis y teníamos antibióticos para controlar las bacterias. Por si quedaba alguna duda, la Covid nos demostró que no hemos ganado esta guerra. La batalla continúa.

Su sueño imposible es...

La paz mundial. Me desespera que esto parezca imposible. Mis sueños sobre cómo manipular las bacterias parecen posibles.

¿Cuándo nació su amor por la ciencia? ¿Su juguete favorito era un microscopio?

Fue en la escuela secundaria cuando vi de primera mano la diversidad de animales que existen en la inhóspita región de la orilla de los océanos. Mi juguete favorito no era un microscopio. Empecé a disfrutar de los microscopios por primera vez en la universidad cuando vi bacterias muertas pegadas en un portaobjetos de vidrio. Pude atisbar cuán pequeñas y abundantes podrían ser. Luego, en la escuela de posgrado, tuve acceso a microscopios mejores y poder así observar bacterias vivas de todas las formas diferentes, muchas de las cuales nadando por allí.

¿Conocer mejor los microorganismos permite abrir las puertas del conocimiento que revolucione la forma en que tratamos enfermedades?

Eso creo. No solo eso, sino que creo que al comprender las formas básicas en que los microbios se comunican y coordinan las actividades sociales, podemos aprender mucho sobre la comunicación y la sociabilidad en todos los organismos. Hay algunos puntos en común presentes a lo largo de toda la vida, desde los microbios hasta el hombre. Quiero saber cuáles son.

¿El tiempo transcurre de manera diferente en un laboratorio?

No puedo estar en el laboratorio tanto como cuando era más joven. Paso la mayor parte de mi tiempo en mi oficina escribiendo documentos y subvenciones, ¡y ahora respondiendo preguntas de los periodistas! Otras personas que trabajan conmigo están ejecutando los experimentos y proporcionándome los resultados. ¡Ellos sí que se lo pasan bien! Cuando entro en el laboratorio, normalmente es para hablar con la gente que está allí. Me muestran sus experimentos, los discutimos y cómo podríamos hacer un próximo experimento, y el tiempo pasa volando. De vez en cuando, hago mis propios experimentos en el laboratorio. A menudo uno disparatado, que probablemente no funcione, o uno en el que tenga que construir un artilugio hasta para probar el experimento. No puedo pedirle a otra persona que lo haga. Y es muy divertido.

¿El universo cabe en una bacteria?

A veces me gusta pensar en un tubo de ensayo lleno de bacterias como un universo propio. Puedo cambiar las condiciones del universo en las que existen las bacterias en ese tubo, y luego puedo seguir lo que les sucede y cómo responden al cambio. Es asombroso poder hacer eso.