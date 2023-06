Radiografía de las malas prácticas en la academia: acoso, manipulación y abuso de poder

El mundo académico está plagado de malas prácticas que, aunque en la inmensa mayoría de casos permanecen ocultas entre cuatro paredes, su extensión acaba afectando a la vida y la carrera de miles de profesionales. La Oficina Española para la Integridad en la Investigación ha puesto en marcha un estudio para evaluar el alcance de las 'malas praxis' en universidades y centros de investigación españoles. Los primeros resultados de este trabajo, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, dibujan la primera radiografía de malas prácticas en la academia. "Es muy triste ver cuántos profesionales académicos están siendo víctimas de situaciones de acoso, abuso de poder y malas prácticas", explica Sandra González, presidenta de la Oficina y una de las principales impulsoras de este trabajo.

La encuesta se puso en marcha en octubre del año pasado desde una de las principales asociaciones de profesionales dedicadas a luchar contra los casos de acoso en la academia, las universidades y los centros de investigación tanto españoles como internacionales. Hasta ahora, según explican sus impulsores, ha conseguido recopilar el testimonio de 44 profesionales vinculados a diferentes esferas del mundo académico que relatan en primera persona su experiencia con diferentes tipos de conductas no éticas. Sus testimonios permiten vislumbrar el alcance de esta 'plaga' de malas prácticas en el mundo académico.

Estos son los principales resultados de este estudio.

Víctimas de 'mobbing'

Un 72% de los encuestados en este trabajo afirman haber sido víctimas de 'mobbing' y un 90% relata haber sufrido una situación de abuso de poder. Las situaciones más habituales relatadas por estos testimonios van desde "mis colegas o jefes me ignoran", "mis jefes evalúan el trabajo de forma no igualitaria", "mis jefes me roban el trabajo para dárselo a otros" hasta "exageran mis errores", "critican mi vida personal" o "me levantan la voz de forma intimidatoria". El trabajo recoge, en total, entre 30 y 40 testimonios de este tipo. De todos estos, solo hay uno que afirma que su problema se ha resuelto. Los demás explican que estas situaciones empeoraron con el tiempo.

Sexismo en la academia

La encuesta también recoge datos sobre acoso sexual en la academia. Entre las personas que afirman haber sufrido estas prácticas en su lugar de trabajo, un 34% denuncia haber sido víctima de bromas sexuales, un 34% más dice haber sufrido comentarios sexuales sobre su físico, un 30% habla de situaciones de cortejo ofensivas, un 18% de contacto físico deliberado y un 15% de insinuaciones sexuales. En total, hasta un 63% de los encuestados afirma haber sido víctima de sexismo en su lugar de trabajo.

Salud mental

Las víctimas de acoso en el trabajo también relatan el impacto de estas situaciones en su salud mental. Cerca de un 78% afirma sufrir depresión y un 61% ansiedad debido al contexto de hostilidad que viven en su lugar de trabajo. Al menos un 36% reconoce que está recibiendo ayuda psicológica para hacer frente a este tipo de situaciones. Además, más de la mitad de los trabajadores interpelados afirman que "las decisiones de mi vida personal dependen de mi trabajo" y que "mi trabajo interfiere en mi vida familiar". Y un 43% reconoce que su trabajo no le permite tener vida social.

La 'mala praxis' más extendida

Según recoge la primera radiografía de las malas prácticas en universidades y centros de investigación españoles, la preocupación más extendida entre los académicos son los casos de autoría inapropiada. Es decir, cuando un trabajo acaba siendo firmado por personas que no han estado directamente vinculadas a la investigación (una práctica muy habitual en el mundo académico y que, en muchos casos, se considera como una especie de 'intercambio de favores' entre los altos cargos). Esta preocupación es señalada por cerca del 80% de los encuestados en este trabajo.

Malversación de fondos

Los académicos también se muestran especialmente preocupados por el mal uso de los fondos de investigación. De hecho, la mitad de los encuestados en este trabajo afirma haber visto de cerca un caso de malversación de fondos académicos. Según recoge este estudio, un 63% de los profesionales denuncia la apropiación indebida de ideas (entre los que podemos incluir, entre otros, el 'robo' de ideas originales), un 40% señala haber vivido de cerca casos de manipulación de experimentos, un 31% denuncia incumplimientos en la normativa sobre ética animal y un 29% afirma ser testigo de casos de plagio académico.

Víctimas de represalias

¿Pero qué pasa cuando se detectan estas malas prácticas? Prácticamente un 60% de los encuestados afirma que no denunció oficialmente este tipo de conductas inapropiadas ante su centro. El 40% restante afirman que sí presentó denuncia pero que, después de expresar su queja, o ellos mismos o las otras personas involucradas en el caso fueron víctimas de "represalias". También hay un grueso de los académicos que denuncian que después de presentar una denuncia por conductas inapropiadas se toparon con falta de cooperación por parte de la institución involucrada en el caso.