Expedición náutica por Jorge Juan en Ibiza: «Quería no ver nada de tierra»

El conocido Obelisco a los Corsarios ubicado en el puerto fue ayer, sábado, el punto de partida de una excursión hacia Dalt Vila para conocer su historia, en la que participaron buena parte de los miembros de la ‘Expedición náutica JJ23: Jorge Juan, marino ilustre’, que rinde homenaje a la figura de este erudito del siglo XVIII y que realizó este viernes en Ibiza su primera parada.

Uno de quienes acuden a la visita a Dalt Vila es Antonio Izquierdo (Madrid, 58 años), quien describe como «perfecta» la travesía entre Calpe y la isla: «Hemos tenido sol y viento portante. Ha sido una navegación para tumbarse y tomarse una cerveza, y esto ocurre una vez de cada 100, es sorprendente». Izquierdo ya participó el año pasado en la primera edición de la expedición (entonces fue de Calpe a Sevilla) y le gustó tanto que ha querido repetir. Lleva más de 30 años navegando y cuenta con titulación profesional. «Soy monitor de escuela de vela y he participado en regatas, así que tengo bastante experiencia. He estado en Ibiza muchas veces, en Rutas de la Sal de los 90, por ejemplo», de lo que todavía guarda camisetas de recuerdo.

Pero no era imprescindible tener experiencia para formar parte de la expedición. Es el caso del también madrileño Luis Arce, que hasta ahora había zarpado en barcos comerciales y poco más. «La experiencia me está pareciendo fenomenal. Lo que más quería hacer era estar en mitad del mar y no ver tierra por ningún lado», cuenta este participante, que se moría de ganas por navegar a vela. Arce, que ya conocía Ibiza, detalla que en Calpe ya había podido navegar distancias cortas, cerca de la costa, lo que sirve de entrenamiento, y que han recibido formación antes de comenzar esta aventura: «Nos han dado un cursillo de lo que hay que hacer y yo soy muy bien mandado». Su cuñado, Luis Navarrete, es propietario de la embarcación ‘Casiopea’. Virginia Arce es la armadora. Y es que no son pocos los familiares y amigos que han querido participar juntos en esta expedición. «En Madrid todo va muy deprisa, y [al navegar] la naturaleza te obliga a ir a su velocidad. En la ciudad a veces tenemos la sensación de que podemos gobernar las cosas, y no es así», valora Luis Arce. En la excursión, Juan Belliure, presidente del Real Club Náutico de Calpe y capitán de la etapa Calpe-Ibiza en esta travesía, expresa: «Cada vez que vamos a un lugar, no se trata sólo de centrarse en lo que es turístico, sino de ver la historia de la ciudad». Belliure navega desde hace 60 años, comenzó a los 18. Javier Casas, responsable de Relaciones Institucionales de la expedición (trabajó en el Ministerio de Defensa y en el de Asuntos Exteriores), explica que una patrullera de la Guardia Civil acompaña a las embarcaciones «todo el recorrido». «La flota sale junta y llega junta a los lugares de destino y la distancia entre los barcos no puede ser de más de una milla, de manera que si alguien tiene problemas, se le espera».

Detalla que la flota la componen ocho veleros civiles y el velero ‘Cabo de Palos’, de la Armada. De ahora en adelante quedan escalas en los puertos de Palma, Maó y Santa Pola. Luego tocará desplazamiento por tierra hasta Novelda, localidad natal de Jorge Juan y donde hay un acto previsto.