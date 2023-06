Alumnos de cuatro centros de Ibiza intentan mejorar la vida a través de la robótica

Mejorar la vida a través de la robótica. Éste es el reto que planteaba el festival Retotech, organizado por la fundación Endesa, a los alumnos de Primaria y Secundaria, cuya fase autonómica se celebró ayer en Mallorca y para la que, desde principios de curso, estaban seleccionados cuatro centros de Ibiza: Sa Bodega (‘Com millorar les platges d’Eivissa’), Quartó de Portmany (‘Casa intel»ligent per a persones majors’), Balàfia (‘Disseny per facilitar el menjar a les gallines’) y Sa Colomina (‘Màquina que detecta la veritat o la mentida’).

Sa Bodega era el único centro de Primaria seleccionado de todas las islas a excepción de Mallorca. El grupo, que tenía previsto volar ayer a Palma, tuvo que presentar su proyecto desde el CEP de Ibiza, ya que les cancelaron el vuelo aún no saben muy bien por qué motivo. Ya no llegaban a Mallorca a tiempo, así que tuvieron que improvisar. «Ha sido una odisea», explican desde Sa Bodega. Ellos no han conseguido clasificarse, pero sí lo hicieron los alumnos del Quartó de Portmany, que han ganado la fase balear y les han seleccionado para la final nacional. En la categoría de Primaria los vencedores han sido los estudiantes del colegio Blanquerna, de Mallorca.

«Cuando nos clasificamos, la organización nos facilitó diez kits de robots y una impresora en 3D», explican Roser Mercadal y Cristina Sureda, maestras de Sa Bodega, que continúan: «Durante todo el año las maestras hemos hecho formación específica y hemos creado un proyecto final de forma conjunta entre dos clases: 4A y 4B. Incluso han venido las familias a ayudarnos».