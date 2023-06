Comunidad de madres solteras: buscan casa para compartir alquiler y crianza

En inglés se llama mommune, una expresión que combina las palabras mum (madre) y comune (comuna o comunidad). La iniciativa de cinco madres solteras que buscan una vivienda en Mallorca es mucho más que compartir piso. Va de afrontar juntas los desafíos de la maternidad y construir una red de apoyo para criar a sus hijos. Y, por supuesto, encontrar una solución asequible entre la cantidad de alquileres prohibitivos.

Marta Zaforteza vuelve a su isla natal después de 20 años viviendo en Londres. «Me ha sorprendido mucho el precio de la vivienda. Cuando me fui de Mallorca no era ni la mitad de caro», comenta. Compagina su trabajo como secretaria en una empresa con una cuenta de Instagram con más de 20.000 seguidores y la crianza de Olivia, de dos años. Lleva meses dándole vueltas a la idea de crear una comunidad de familias monoparentales, un concepto que en países como Reino Unido ya es casi una moda. Al final, lo ha puesto en marcha y no han tardado en salir voluntarias: son un grupo de cinco mujeres y buscan una finca de seis o siete habitaciones en la zona de Bunyola, Esporles, Marratxí, Binissalem o Alaró, como explica Zaforteza en el anuncio que publicó el viernes.

«Ya estamos en marcha visitando viviendas, aunque estoy segura de que hay muchas fincas vacías que no están publicadas en Internet. Nos gustaría encontrar a un propietario al que le interese nuestro proyecto», cuenta a este diario. Un proyecto nacido en un grupo de Facebook que, a la larga, pretende ser una plataforma para que padres y madres construyan sus propias mommunes adaptadas a sus necesidades. «Sabemos que en Mallorca es un concepto muy nuevo, no será fácil», admite Zaforteza.

«La idea es juntar a familias con estilos de vida parecidos y formas similares de criar a sus hijos», así que los usuarios que forman parte de este grupo, bajo el título ‘Concious Co-living Tribe-Mommune Mallorca’ deben rellenar primero un formulario con preguntas sobre su interés por formar parte de una mommune y su estilo de crianza. Algunos de los valores que comparten estas comunidades ya los avanza la propia descripción del grupo: «La idea es vivir en respeto y armonía con la naturaleza», detalla la creadora.

Más allá de buscar a alguien con quien compartir un alquiler (que con hijos es complejo, cuenta otra de las madres del grupo, porque algunos propietarios no quieren alquilar a familias con niños), estas mujeres buscan alguien con quien empatizar, compartir su situación, entenderse y apoyarse: «Criar a un hijo sola no es fácil», enfatiza Marta. Y encontrar un alquiler asequible en Mallorca tampoco.

Por eso están dispuestas a colaborar por una alternativa que no solo sirva para este grupo de madres, sino que se instaure en Mallorca para que otras familias monoparentales se animen a crear sus propias comunidades: «Ojalá se vuelva un movimiento viral», comentan entre ellas.

Fenónemos como este surgen como respuesta a una grave emergencia habitacional en Mallorca. Pese a que la situación es complicada, Zaforteza y sus compañeras confían en encontrar una vivienda, que empezarían a habitar en el mes de septiembre: «Pedimos a los propietarios interesados en alquilar su finca que se pongan en contacto con nosotras».