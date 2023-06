Un retrato robot de los perros para multar por sus heces en la vía pública

Entre las cincuenta puestos que participan este sábado en la jornada de divulgación Ecouc de Santa Eulària, dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente, destaca la cola que se forma en el registro de perros. Se han solicitado 170 citas para que los técnicos obtengan muestras del ADN de los animales. Con estas muestras, pasan a formar del censo que permite identificar las deposiciones que se dejan en la calle y sancionar al propietario de la mascota con 300 euros.

«Usamos una aplicación donde están todos los datos georreferenciados cuando se toman las muestras de las heces en la vía pública y se fotografían», detalla la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid. Esta información puede resultar de gran importancia para identificar los restos orgánicos que dejan las mascotas.

Aunque es obligatorio inscribir a los perros en el censo municipal, como ya han hecho más de 1.700 propietarios, quedan muchos propietarios que aún no han cumplido con este trámite. De hecho, en la primera tanda de toma de muestras llevada a cabo por el Ayuntamiento, de 84 deposiciones, se comprobó que dos de ellas procedían de sendos animales inscritos en el censo.

El retrato robot del perro

Consecuentemente, se pudo abrir expediente sancionador contra sus propietarios. El resto de deposiciones puede que no queden impunes, porque el sistema puede permitir identificarlas en un futuro. «De las 82 pruebas restantes de perros no registrados, se pudo comprobar que había ocho que correspondían a dos perros. Es decir, que ya sabíamos que había dos propietarios superguarros que no recogen nunca las cacas», recuerda el técnico de Medio Ambiente de Santa Eulària, Javi Gómez.

"Estas muestras ahora las enviamos al laboratorio de la Universidad Complutense y determinarán el fenotipo de los perros"

«Estas muestras ahora las enviamos al laboratorio de la Universidad Complutense y determinarán el fenotipo de los perros y se sabrá qué morfología tienen, su altura, si tienen el pelo largo o cómo es el morro», añade Gómez.

Es decir, en el caso de las mascotas reincidentes a cuyos dueños aún no pueda multarse, los policías locales contarán con un retrato robot para sorprender al propietario in situ con el animal. Para ello, tendrán la ayuda de los datos georreferenciados en la aplicación, que les detalla la zona donde se concentran esas deposiciones.

Desde que se puso en marcha este sistema, con el que se imponen multas desde principio de año, Santa Eulària ha abierto expedientes sancionadores por valor de 6.300 euros.

La feria

Entre el resto de actividades que llenan el paseo de la Solidaridad de Santa Eulària en la tercera edición de Ecouc, destaca el mago y humorista Albert Colomer, que garantiza la diversión de los más pequeños con su personaje El guerrero de la limpieza. Los vecinos que quieran colaborar en la lucha para controlar la plaga de las serpientes en la isla pueden recoger alguna de las trampas que reparte gratuitamente el Ayuntamiento.

En la parte de iniciativas ciudadanas, la plataforma Xarxa de Posidònia se promociona en esta jornada para dar a conocer su trabajo de seguimiento de las praderas de esta planta indispensable para la salud del Mediterráneo. A través de un grupo de buceadores voluntarios, monitorean los fondos marinos de Talamanca, Cala Olivera, Illa des Caragoler, la Xanga, Cala d’Hort, Cala Vedella o sa Conillera, donde cuentan con estaciones que permiten medir la densidad de la posidonia, a partir del recuento de los haces que quedan dentro de los marcos de un transecto.

«Así podemos recopilar datos para el futuro y medir la evolución de la posidonia en el proceso de cambio climático», detalla la bióloga Rocío García. Además, con la presencia en esta jornada, la Xarxa de Posidonia ha conseguido dos nuevos buceadores voluntarios, uno de ellos un miembro de los GEAS de la Guardia Civil, también presentes en la cita.

Más de 9.000 alumnos de centros educativos pitiusos han participado en el proyecto 'Plàstic 0' del GEN-GOB desde 2017

No faltan los principales grupos ecologistas, como el GEN-GOB, que da a conocer su proyecto ‘Plàstic 0’, en el que ya han participado más de 9.000 alumnos de centros educativos pitiusos desde 2017. Los estudiantes colaboran en la recogida y clasificación de plásticos en las playas, con una recopilación de datos que después se remite a la plataforma de ciencia ciudadana Observadors de la Mar, según precisa la educadora ambiental Agnès Vidal. El GEN-GOB también organiza durante la jornada tres salidas en kayak, desde la playa de ses Estaques, para recoger residuos del litoral.

Iniciativas originales

Además de las principales instituciones implicadas en la protección del Medio Ambiente, como el Ibanat o el equipo del Parque Natural de ses Salines y las Reservas de es Vedrà y los Illots de Ponent, Ecouc reúne diversas empresas enfocadas en una actividad sostenible.

Es el caso de Abella, una iniciativa creada en pleno covid por Clara Mantel y su pareja, Josep Rabadà. En pleno parón de la actividad económica, se reinventaron creando envoltorios de cera, un producto ecológico y reutilizable «para sustituir el papel de aluminio o el film de plástico», destaca Mantel. Tienen una vida útil de un año y basta limpiarlos con agua fría.

Uno de sus impulsores de Plústic Lab, Gianpaolo Passaretti, ofrece una demostración en vivo de cómo tritura tapones u otros materiales de plástico con una bicicleta estática diseñada por ellos mismos y un ingeniero mecánico. Estos restos se moldean con una prensa de calor o con una impresora en tres dimensiones y se les da nueva vida en forma de posavasos, macetas, manteles o, incluso, bisutería. «Enseñamos que los plásticos no son basura, sino que pueden servir como recurso», destaca Passaretti.