A los once años, ya sabía lo que era que su madre priorizase sus "creencias religiosas a su bienestar". Obsesionada con una secta mexicana llamada 'Gozo y Paz', que solo en su canal de YouTube cuenta con casi un millón de seguidores, su madre había perdido su custodia en favor de su abuela por dejarle en situación de "desamparo". Entre los motivos, la "falta de atenciones escolares" del menor, su "no medicación" o la "constante falta de empatía" de ella hacia él, al que la "actitud intransigente" de su madre le ha provocado problemas graves de socialización e incluso una incontinencia "atípica".

Las conclusiones de los informes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña (DGAIA) a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, apuntaban, sin embargo, a que la pérdida de la custodia quizás no era suficiente, pues la actitud de la madre durante las visitas seguían generando al menor "miedos y tensiones". Las dos horas a la semana que pasaba con su madre le provocaban tanta "angustia y disgusto" que un juez decidió, con el visto bueno del niño, reducir el régimen de visitas a una hora cada quince días. Y con supervisión.

Sin embargo, tal y como explica una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona consultada por EPE, incluso durante esas reuniones tuteladas la madre aprovechaba para intentar adoctrinar al niño en los credos de la secta a la que pertenece y convencerle, por ejemplo, de que se acercaba el fin del mundo y que tenía que "llevárselo al desierto para concertar un encuentro con su dios".

Más allá de unas "manifestaciones que generan malestar en cualquier persona adulta que las escuche y que son inapropiadas para un niño de ahora 12 años", como explica el tribunal, la madre ha intentado recientemente que la Justicia apoyase su decisión de no tratar la enfermedad de su hijo con la medicación prescrita por los médicos. Todo ello a pesar de que, solo unos meses antes de presentar la demanda, el niño había tenido que ser hospitalizado por una de las crisis epilépticas que sufría.

Gozo y Paz, una secta mesiánica mexicana

Pero, ¿qué es Gozo y Paz? Para empezar, es un grupo religioso que no está inscrito en el Registro de Entidades Religiosas de nuestro país, organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Es originario de México, aunque cuenta con seguidores en la mayoría de países de habla hispana —entre ellos España—, y el juez los califica en la sentencia de "secta".

Es también un grupo que parte de la contradicción: son judíos y cristianos al mismo tiempo, sin ser eso ya posible. Según Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), Gozo y Paz "se enmarca en una corriente nacida en el siglo XX de los llamados 'judíos mesiánicos': personas a medio camino entre el judaísmo y el cristianismo. Se sienten judíos, pero a la vez reconocen a Jesús como el Mesías. Y sí... los primeros cristianos eran judíos, tal y como vemos en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús lo era. Pero al confesar a Jesús como 'el Hijo de Dios', automáticamente iniciaron otra religión y se convirtieron en cristianos".

El fundador y líder de Gozo y Paz se llama Javier Palacios Celorio y ostenta la posición de Roeh, ("el vidente" o "el pastor", en hebreo). Celorio es un sexagenario mexicano de larga barba, a medio camino entre un líder religioso y un 'showman', que protagoniza la mayor parte del material que sube este grupo a las redes sociales. Largos discursos que pueden durar más de dos horas y en los que se mezcla desde doctrina religiosa judeocristiana hasta contenido de corte de autoayuda, pasando por clases de hebreo para niños.

Aunque su base es México, también están presentes en España. En octubre de 2012, una supuesta delegación de Gozo y Paz de Barcelona abrió un blog en Internet, pero solo cuenta con dos entradas: “Quiénes somos” y una llamada a escuchar su radio por Internet. "Hay una insistencia casi obsesiva en utilizar palabras en hebreo y otros términos bíblicos para subrayar su identidad judía", indica Santamaría.

La doctrina que promulga Gozo y Paz, esta secta mesiánica en la que la madre está tan "centrada", encajaría también, según las descripciones que se hacen en México de ella, con la desconfianza hacia la medicina y la ruptura entre el adepto y su propia familia cuando esta no se integra en el credo.

Millones de visitas en redes sociales

Según explica el periódico mexicano 'La Jornada de Oriente', la Kehilá Mesiánica Gozo y Paz del Roeh Javier Palacios Celorio estaría captando seguidores "de diferentes partes del país y del extranjero para promover una doctrina que segrega a los niños de la educación escolar y a las mujeres de las actividades laborales o sociales". "Para él la liberación femenina es 'satánica' (...) y la homosexualidad un trastorno causado por demonios", explica el medio local de Puebla, México, sobre Palacios, que empezó allí con una clínica médica.

Venezuela, Estados Unidos, España o Colombia son algunos de los países donde sus mensajes estarían encontrando más calado, fundamentalmente gracias a las redes sociales. Una ideología promulgada a través de podcasts en SoundCloud o publicaciones en Facebook, pero que se ha difundido fundamentalmente a través de vídeos de YouTube. Allí no solo tiene un canal para adultos con casi un millón de suscriptores, sino también uno para niños, para los que ha editado específicamente unos manuales de texto que se pueden descargar desde su página web.

Las visualizaciones de estos vídeos infantiles se cuentan por miles. Raramente bajan de las 5.000. "Aunque es imposible conocer con exactitud el número de adeptos, llama la atención que su página de Facebook supere los 400.000 seguidores", apunta Santamaría.

El canal de Youtube, llamado Shalom132, cuenta con 888.000 suscriptores, tiene vídeos de más de 4 millones de reproducciones y atesora casi 3.000 publicaciones, algo que también llama la atención del experto en sectas, "ya que tienen una sola sede física, en Tehuacán (Puebla, México), en una simple nave que solamente puede acoger a unos pocos cientos de personas".

Entre los motivos por los que la abuela del menor acudió a la policía para denunciar a su propia hija está precisamente el "visionado por parte del niño de vídeos de la secta Gozo y Paz", pero también algunas conductas que la madre había adquirido del Roeh y que intentaba trasladar al chico, por ejemplo haciendo "acopio de alimentos de forma desproporcionada ante el temor de que el mundo fuese a morir".

Los tribunales recuerdan, además, que el hecho de que estas cosas "no sean constitutivas de delito no quiere decir que no tengan relevancia en otros ámbitos", es decir, que sirven para sustentar su reciente decisión de no aumentar la periodicidad de las reuniones entre madre e hijo. "En lugar de crear en esas visitas un clima de estima, confianza y seguridad para su hijo, proporcionándole afecto y apoyo, lo que consigue es generarle miedos y tensiones", razona la Audiencia Provincial de Tarragona.

No tratar una epilepsia

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Periódico de España, la madre está actualmente intentando disputar en los tribunales una medicación recetada por una neuropediatra para tratar los ataques epilépticos que sufre su hijo. Uno de esos episodios, relatado como ejemplo, fue tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado.

"La madre está muy centrada en sus creencias religiosas y acostumbra a priorizarlas sobre el bienestar integral de su hijo", resume uno de los informes de los técnicos de la DGAIA.

Para cuestionar el criterio médico, la madre ha presentado su propio informe sobre la salud del menor, basado en un profesional que, según se explica, no ha tenido acceso al historial clínico del niño, por lo que sus "conclusiones se debilitan en gran medida".

Todos los médicos que han visto al chico desde el diagnóstico han recomendado mantener la medicación, por lo que el tribunal asegura que "nadie discute su cariño y buena intención, pero debería respetar la opinión de los profesionales y sería deseable que siguiese sus pautas".

"La juez acierta completamente porque no hay ninguna prueba de que el medicamento esté dañando al menor", considera el abogado Carlos Bardavío, experto en sectas, que recuerda que "es el mismo juez el que les está llamando secta en la sentencia", donde queda constancia de que "la posición de la madre se basa en una suposición, relacionada con sus creencias en este grupo sectario".

Ilocalizables

Un grupo con el que El Periódico de España ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto. Hablar con la supuesta delegación de Gozo y Paz Barcelona es misión imposible, tal y como certifican las decenas de comentarios registrados en las entradas de ese blog: personas de toda España pidiendo ayuda para entrar en contacto con los responsables de Gozo y Paz en España y poder asistir a sus cultos.

Pero no hay dirección ni teléfono de contacto, y los comentarios no son contestados por nadie. Este periódico tampoco ha obtenido respuesta de la sede central de Gozo y Paz, en la ciudad mexicana de Puebla, aunque el Roeh Javier Celorio continúa subiendo vídeos casi a diario a YouTube, donde están a punto de alcanzar el millón de suscriptores.