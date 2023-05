El Ayuntamiento de Ibiza ha organizado a través del Plan Municipal sobre Drogas de la concejalía de Educación y la concejalía de Medio Ambiente, la campaña ‘La tiza de la vergüenza’, una actividad que se realizará el próximo 31 de mayo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En la actividad participará un centenar de alumnos de 4.º y 5.º de Primaria del CEIP su Graduada y Nuestra Señora de la Consolación.

Este proyecto tiene como objetivos concienciar sobre cuál es el impacto medioambiental del tabaco por un lado, identificando los efectos negativos del cultivo, la producción, la distribución o la gestión de los residuos y por el otro, visibilizar y denunciar el gran número de colillas que podemos encontrar en los espacios públicos de la ciudad.

Desde la concejalía de Educación han explicado que el proyecto ‘La tiza de la vergüenza’ se ha empezado en las aulas, donde el alumnado ha trabajado contenidos y dinámicas sobre el impacto del tabaco en el medio ambiente.

El próximo día 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, está prevista una salida en la que los niños vestidos con una camiseta diseñada para este día, tienen que localizar el máximo número posible de colillas que se encuentran en la calle, rodearlas con tizas de colores y escribir mensajes de reflexión y concienciación para la ciudadanía. Esta actividad se llevará a cabo por grupos que se distribuirán entre las 10.30 y las 12.30 horas por diferentes zonas como el parque de la Paz, el bulevar Abel Matutes, la estación del Cetis, el paseo de Vara de Rey, la plaza del Parque, el parque Reina Sofía y espacios públicos próximos a los centros educativos.

Además de esta campaña, desde la concejalía de Educación se han realizado otras acciones preventivas para concienciar de la importancia de proteger a los niños del humo del tabaco y recordar tanto a las familias como la ciudadanía la legislación vigente en materia de tabaco.

Así, se colocaron carteles informativos en los centros educativos del municipio y sus alrededores recordando que se trata de espacios libres de humo, según establece la Ley 28/2005, la cual prohíbe fumar en los centros docentes, accesos inmediatos a los mismos o aceras circundantes.

Los carteles están colocados en el CEIP Can Cantó, Can Misses, CEIP Portal Nou, Sa Bodega, Sa Graduada, CEIP Poeta Villangómez, CEIP Sa Blanca Dona, Cas Serres, Sa Joveria y en las dos escoletes municipales, de Vila y Can Cantó.

Con el fin de darle continuidad y mayor visibilidad a la campaña, desde la concejalía de Educación se han repartido unas bolsas de tela con el mismo mensaje, ‘Protegiu els infants del fum del tabac’, que las señales, para entregar a las familias a las puertas de los centros educativos.