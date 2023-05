El colegio Portal Nou de Vila acogió la pasada semana a un grupo de maestros procedentes de Alemania y Turquía para llevar a cabo la finalización del proyecto Erasmus+ en el cual se encuentra inmerso el centro. El proyecto ‘Echo Project’ está relacionado con el cuidado del medio ambiente y la concienciación sobre los recursos naturales y cómo implementarlo en el centro educativo de una forma eficiente.

En el proyecto participan cuatro centros, uno de Alemania, Grundshule Dagersheim, y dos de Turquía, Gonul Ferhat Baykara Ilkokulu, de la ciudad de Adana, y Orhan Gazi Ortaokuku, de Estambul. A lo largo del encuentro se realizaron múltiples actividades de coordinación entre los socios como la creación de recursos específicos, realización de talleres sobre el reciclaje, creación conjunta de plataformas de difusión y el informe de finalización del proyecto. También se desarrollaron actividades culturales e institucionales.

Este proyecto finaliza en el presente curso académico, pero de cara al año que viene el centro ya está inmerso en otro con socios de Italia, Finlandia y Estonia cuyo nombre es ‘In our differences, we are all alike’.