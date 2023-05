Este sábado nos enterábamos de que Irene Villa había sido sorprendida por su pareja, David Serrato, la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, la primera 100% inclusiva del mundo, pidiéndole matrimonio. Una petición que sorprendió a la periodista y a la que esta respondió un rotundo 'SÍ'. Muy emocionados, Europa Press ha sido testigo de la llegada de los dos tortolitos a Madrid y hemos podido hablar con ellos para que nos contasen todos los detalles de esta pedida.

David, muy feliz por el momento que ha vivido con su pareja este fin de semana, nos confesaba que todo ha sido muy especial porque tuvo lugar en "un sitio magnifico, todo el universo conspiró a nuestro favor, pudo decirle lo que sentía y fue todo muy mágico, muy bonito", mientras que ella todavía está que no se lo cree: "todavía no me lo creo, es muy emocionante y además es que llevaba tiempo dándole vueltas".

Muy emocionada, la periodista nos ha confesado cómo vivió ese momento: "me quedé alucinada, no lo vio nadie, muy íntimo, de repente ocurrió y lo que más me emocionó fue que dijera que le hemos dado una familia, me emociona un montón, ahora nos vamos corriendo a celebrarlo con mis tres hijos".

Una pedida que ha hecho mucha ilusión a toda su familia, sobre todo a sus hijos: "lo más emocionante fue mi hijo, 'te casas con David', le tienen mucho cariño, es muy niñero, ha sido profesor de educación físico, y les tiene en el bolsillo" y a su madre, quien era conocedora de lo que iba a pasar, tal y como nos ha contado David: "con ella hablé, porque como están tan unidas, no fue tradicionalmente, pero lo compartí con ella todo y le pedí consejo porque ella la conoce muy bien y salió bien".

Por último, Irene, bromeaba ante las cámaras con su futuro marido y desvelaba que "salió mejor de lo esperado porque la vida nos cuida muchísimo, sobre todo a ti, quién te iba a decir que iba a estar Rebeka Brown". Cabe recordar que las últimas veces que hemos hablado con ella siempre nos ha comentado que no se le pasaba por la cabeza pasar por el altar, pero parece que esta nueva vida con David le ha llevado a darse el 'Sí, quiero' por todo lo alto.