Durante la noche y la madrugada han continuado los trabajos de extinción del incendio de Cáceres que arrasa Las Hurdes y la Sierra de Gata. Se ha empleado diez buldócer, cinco técnicos y seis agentes del medio natural. Con la luz, los trabajos del Plan Infoex se centran este sábado en la zona noreste de Ovejuela, que continua en nivel 2 de peligrosidad.

Los medios aéreos se incorporan y en la zona se encuentran 17 unidades de tierra, 6 agentes del medio natural y 5 técnicos, según ha informado este sábado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura.

Además, estos efectivos cuentan con el apoyo de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y recursos del Ministerio para la Transición Ecológica, diputaciones de Cáceres y Badajoz, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Portugal, así como de la Guardia Civil y de Cruz Roja, según destaca la Junta de Extremadura.

Más de 8.500 hectáreas arrasadas

El fuego ha arrasado más de 8.500 hectáreas en 36 horas en las comarcas de las Hurdes y Gata. La estimación la ha dado este viernes el Plan Infoex, aunque es un dato aún «muy grueso» y se da por hecho que se sumarán muchas más hectáreas cuando se pueda hacer un valoración más exhaustiva. El incendio sigue en nivel 2 de emergencia y activo, con más de 600 efectivos trabajando en la extinción este viernes, que se elevaron a 800 al final de la jornada con la llegada de miembros del Infoca andaluz y de Portugal. Las perspectivas van mejorando también y se cree que los trabajos de la última jornada han abierto una ventana de oportunidad para sofocar el fuego, lo que no quiere decir que el incendio esté controlado o cerca de controlarse; aunque sí trata de acotar al menos un perímetro, lo que supondría un avance muy importante.

"La principal mejoría es que el trabajo que se hace ahora, se mantiene, que es algo que no pasaba en la jornada anterior", valoró la directora general de Emergencias, Nieves Villar. Estaba previsto que trabajaran durante la noche 11 unidades del Infoex, 10 buldócer, cinco técnicos y seis agentes del medio natural.

Este viernes los esfuerzos se concentraron en el Valle del Árrago (en la Sierra de Gata), donde desplegaron la mayoría de los medios, tanto terrestres como aéreos, con el viento como el principal problema para el dispositivo que trata de sofocar las llamas. El fuego no ha dado una tregua desde que se iniciara el miércoles en Pinofranqueado, y saltara un día después de Las Hurdes a Gata, por donde ha seguido su avance. Hay en total cuatro localidades evacuadas hasta el momento, tres de ellas en Gata y una más de Hurdes. Todas se desalojaron este viernes.

La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) ordenó e inició de madrugada la evacuación preventiva de las localidades de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata por las complicaciones derivadas del incendio, que avanzaba por la Sierra de Gata. 228 personas fueron trasladas al pabellón de Moraleja y también se trasladó a ocho personas vulnerables a la residencia de mayores de Torre de don Miguel y a dos más a la de Pinofranqueado; el resto se trasladaron a casas de familiares o conocidos. Antes de ese operativo, el Infocaex, había decidido también el «alejamiento preventivo» de los vecinos más próximos a las zonas de masas forestales de Torrecillas de los Ángeles, que era la localidad que más preocupaba.

Cuatro localidades evacuadas

"La decisión de evacuar es perfecta porque lo primero son las personas, pero durante la tarde vimos como todos los medios aéreos se iban hacia Las Hurdes, mientras el fuego se iba acercando a nuestros pueblos. El paisaje de Descargamaría ha desaparecido en horas", lamentaba a primera hora de la mañana al teléfono José María García, alcalde de Descargamaría.

A esos desalojos se ha unido en las últimas horas también el de la alquería hurdana de Ovejuela, que estaba confinada desde el jueves ante la imposibilidad de proceder a un desalojo por la inestabilidad del fuego en la zona. Son otros 80 vecinos desplazados, a los que se unen las 20 personas del campamento La Escuela del Bosque de Hernán Pérez. Hay más de 650 vecinos afectados ya por este fuego en los cuatro núcleos evacuados, todas de forma preventiva. "Agradecemos la colaboración de todos los alcaldes en momentos que son de mucha tensión", ha señalado la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal sobre el dispositivo de evacuación. Por el momento no hay más poblaciones en riesgo "pero eso no quiere decir que no pueda haberlas a lo largo de la jornada", ha valorado también este viernes.

El fuego sigue activo y en nivel 2 de emergencias, aunque las perspectivas han mejorado respecto a la valoración que se dio a primera hora de la mañana, cuando se situó "fuera de la capacidad de extinción", informa la consejería. A lo largo de la mañana no se han logrado avances muchos avances, y las perspectivas no eran buenas porque la predicción meteorológica es para este viernes muy similar a la de ayer, con temperaturas que no superarán los 25 grados, "pero con fuertes vientos de rachas potentes" que complican las tareas de extinción. La situción, sin embargo, se ha vuelto algo más favorable por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado también en sus redes sociales que la previsión para las próximas incluía en la zona del incendio rachas máximas de viento 40 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 25%. Para el fin de semana sí se esperan condiciones más propicias porque el sábado "bajará la intensidad del viento" y para el domingo se esperan "chubascos", según la Aemet.

El incendio sigue sin estar controlado y se trabaja en tres flancos «muy complicados»; además del Valle del Árrago, otros en Torrecilla de los Ángeles y Ovejuela en las más de 8.500 hectáreas afectadas, que algunas estimaciones que a través de satélites elevan a 10.000 hectáreas. «Está siendo muy grande y muy complicado; con una dificultad añadida con ese viento racheado que lleva el fuego a un lado y luego lo devuelve», valoraba por la mañaña la consejera. Esa situación fue la que se alteró a medida que avanzaba el día y permitió que los trabajos realizados se consolidaran. La previsión era que a lo largo de la noche se pudiera seguir avanzando en los trabajos ya solo con medios terrestres.

07:03 🔥 El operativo de extinción que arrancará esta mañana estará formado por 17 unidades de tierra, 14 medios aéreos, cuatro maquinarias pesadas, cinco agentes del medio natural y seis técnicos. En total, el operativo contará con más de 275 personas en el #IFPinofranqueado pic.twitter.com/FBMe8eFGy9 — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 19 de mayo de 2023

El operativo de extinción se reforzó notablemente este viernes. El jueves contó con unos 200 efectivos que no pudieron hacer nada en las primeras 24 horas del fuego que se declaró en Pinofranqueado. En ese tiempo n se logró ningún avance y la situación solo fue a peor. Ayer el dispositivo arrancó con más de 400 efectivos que se duplicaron al final del día con más 417 medios terrestres y 18 medios aéreos, diez vehículos de maquinaria pesadas, seis agentes del medio natural (ayer decidieron aplazar la huelga que convocada para trabajar en la extinción) y seis técnicos. En total han desplegado más de 800 personas, con un importante apoyo de otras comunidades autónomas (hay medios de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía), de Portugal y Unidad Militar de Emergencias (UME) que ayer tenía ya en Extremadura 230 efectivos trabajando. A estos medios se unen los del Ministerio para la Transición Ecológica, que movilzó más de 70 efectivos de las BRIF de Pinofranqueado, Iglesuela (Toledo) y Puerto del Pico (Ávila), con cuatro aviones de extinción y cuatro helicópteros; los efectivo del y de los Sepei y Cepei de las diputaciones de Cáceres y Badajoz respectivamente; y las 23 patrullas de la Guardia Civil distribuidas entre Hurdes y Gata.

Entre los 800 efectivos hay medios de la UME, de varias comunidades y también de Portugal

Precisamente el Instituto Armado informó a primera hora de la tarde que se había abierto ya la carretera CC-120 (desde el cruce de la EX 204 hacia Ovejuela), según ha comunicado la Guardia Civil, pero siguen cortadas la CC-121 (de Pinofranqueado a Sauceda) y la EX-204 (cortada en el km 34,35).

Debido a los numerosos medios de extinción que trabajan en el #IFPinofranqueado se ruega a la población no acercarse a la zona afectada por el incendio, dejando libre las vías de evacuación.



📱Siga la información a través de cuentas oficiales. pic.twitter.com/vENrANMyMp — 112 Extremadura (@JuntaEx112) 19 de mayo de 2023

Primer gran incendio en mayo

El primer gran incendio forestal en Extremadura ha llegado en 2023 en el mes de mayo con más de 8.500 hectáreas arrasadas en menos de 48 horas. Para alcanzar un incendio con esas cifras hay que remontarse al fuego de Gata del año 2015, aunque entonces las llamas devoraron más de 8.200 hectáreas en cinco días. El precedente más inmediato de incendio forestal son los fuegos simultáneos que del verano pasado en Ladrillar y Miravete. Fueron devastadores pero quemaron en conjunto unas 6.000 hectáreas en una semana. A falta de que se logre estabilizar la situación del este gran incendio en Gata y Hurdes y se acote un perímetro se situará entre los fuegos más devastadores en la región: el de Valencia de Alcántara que arrasó 13.000 hectáreas en 2003, y el de Las Villuercas que calcinó 12.000 hectáreas en 2005.

Hay que recordar que el fuego arrancó en la noche del miércoles en un pinar de Pinofranqueado. Ya esa noche se activó el nivel 1 de peligrosidad por la mala evolución de las tareas de extinción, que se elevó horas después a nivel 2 ante la situación "descontrolada" del incendio, que se mantiene aún. En el Plan Infoex no se duda de que es "intencionado" . "Es un un incendio claramente intencionado, que tiene un comportamiento virulento y extraño; y con rachas de viento muy importantes que están dificultando gravemente su extinción", valoró ya el jueves por la tarde la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal que ha pedido este viernes ayuda para detener al "terrorista" que ha causado el fuego.

Hay que recordar que Extremadura está en situación de peligro medio de incendios desde el 10 de abril por las condiciones anómalas de altas temperaturas y falta de precipitaciones, que generan "unas condiciones propicias tanto para el inicio como la propagación de los incendios forestales". La medida estará activa, en principio, hasta el 28 de mayo tras una nueva prórroga.