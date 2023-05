El café ya está consolidado como una de las bebidas más populares del mundo que, a pesar de sus consecuencias, hay miles de personas que dependen de beberse uno o más al día. Algo que ha derivado en el desarrollo de un amplio abanico de cafés y formas de prepararlo.

Asimismo, es muy común que las personas utilicen las redes sociales para quejarse de algo. Y si es sobre precios, hay miles de quejas cada día. Algunas con más razón que otras.

Recientemente, el pianista y escritor español de origen británico, James Rhodes, ha compartido en sus redes sociales una imagen que ha dado mucho de qué hablar. Se trata del ticket de un café con leche donde se puede ver lo que le ha costado: "Pensé que practicaría haciendo cosas buenas por mí mismo (consejo del psiquiatra). Así que me detuve en un hotel pijo para tomar un café. Mátame camión. Nunca más.", publica.

No muestra cual fue el lugar en el que lo pidió, pero sí el precio: nada más y nada menos que 11 euros.

En una respuesta a un seguidor, aclara que fueron "superencantadores". "Y el café era delicioso pero pequeñito. Con un buñuelito solitario del tamaño del pulgar de un niño pequeño. Nunca me he sentido más como un pulpo en garaje", escribe.

"Joder, que eran granos de oro?", dice irónicamente un usuario al ver el precio. "Podías haberte acercado al aeropuerto. ¡Es mucho más barato!", le sugiere otro. Mientras que otro se alivia: "Menos mal que no paraste a comer, James".

— James Rhodes (@JRhodesPianist) 14 de abril de 2023

La cuenta de un desayuno que se ha viralizado por el precio

Cada vez son más comunes las páginas web en las que los clientes hablan de su experiencia en bares y restaurantes de todo tipo. Ya casi nadie acude a un local de hostelería sin antes mirar en diversas páginas las opiniones que han dejado quienes han visitado estos negocios previamente. Es por eso que este tipo de páginas de opiniones son cada vez más populares y que los dueños de los locales están cada vez más pendientes de lo que sale de ellos.

— Mister High (@RaquelBabum) 26 de octubre de 2021

Una usuaria se ha quejado en las redes sociales de la cuenta que le cobraron por un desayuno. "Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", se quejaba la usuaria en un mensaje que se ha vuelto viral.

Como respuesta, otro usuario se ha quejado de otra cuenta abusiva tras tomar algo en un restaurante. "A mi me llegaron a cobrar por dos aperitivos que no pedí ni comí. Y tan a gusto que se quedaron", escribía como respuesta al tuit.