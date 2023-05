Bajo el lema ‘Welcome to the jungle’, este fin de semana se celebra en Ibiza la cuarta edición del Ibiza Swing Sun Fest, que contará con tres jornadas de música y baile y con una decena de bandas en seis escenarios distintos de la isla, entre Vila, Sant Antoni y Sant Josep. La mayor parte de los conciertos y actividades son gratuitas salvo las dos noches del festival en las salas Dunes y Monkey Ibiza, a las que se accederá con la entrada night pass.

Encabezan el cartel por segundo año los neoyorkinos Professor Cunningham & His Old School, además actuarán cinco cuatro nacionales, los mallorquines Monkey Doo, los madrileños Madrid Hot Jazz Band, La Dancing Pepa Swing Band de Valencia y Dani Alonso & The Apolo Jumpers, desde Barcelona. Y tampoco faltarán las bandas locales, representadas un año más por Bluesmàfia i es Saligardos, Ibiza Jazz Cool Orquestra, Swingmatism, Swingin Tonic, Muriel Grossman & Swing Explosion y Hot Creepers. Mucha música en vivo que se complementará con los djs The Swingmakers, que cerrarán cada velada.

El festival comienza este viernes, 19 de junio y el primer destino será Vila. La marching band Monkey Doo será la encargada de inocular el veneno del swing desde las 18 horas por los enclaves icónicos del casco histórico en el primer City Marching Tour de la historia del swing, según señalan los organizadores. Un recorrido por los enclaves mas icónicos del casco histórico con la Monkey Doo Marching Band. A las 18.15 está previsto el concierto de los locales Swingmatism en el Mercat Vell, y le seguirán los de Bluesmàfia i es Saligardos a las 19.30 en el Martillo del puerto y el de los valencianos La Dancing Pepa Swing Band a las 21 horas en la céntrica plaza del Parque.

Esa noche llegará la primera fiesta de pago en el Dunes de Platja d’en Bossa, con Monkey Doo y The Swingmakers. Las entradas para esta fiesta y la del sábado están a la venta a 65 euros en ibizaswingfunfest.com.

La jornada del sábado comienza a las 18 horas para preparar la puesta de sol en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou, con Muriel Grossman & Swing Explosion a las 18 horas, la Ibiza Jazz Cool Orquestra a las 21 horas y Dani Alonso & The Apolo Jumpers a las diez de la noche.

Después la fiesta se traslada a la sala Monkey Ibiza de Sant Antoni con el concierto de Hot Creepers y The Swingmakers a los platos.

Para descansar de los dos días de marcha el domingo empieza con vermut y brunch desde las 11.30 horas en el Romeo’s Motel de Cala de Bou, con entrada libre y actuación a las 13.30 de Swinging Quartet

Después la música saltará hasta Sant Antoni, en sa Punta des Molí, el escenario que no puede faltar en un Swing Fun Fest, con conciertos a partir de las 18 horas de Madrid Hot Jazz Band, Professor Cunningham & his Old School y los ibicencos Swingin Tonic, antes de poner el punto final con una jam session.