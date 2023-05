La ibicenca Noèlia Ferrer arrasa en las Olimpiadas de la UIB para estudiantes

Noèlia Ferrer está en plena preparación de la selectividad. Esta semana tienen los últimos exámenes del curso y en tres semanas se enfrentará a la Prueba de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU). Segundo de bachillerato es un curso exigente, pero ella ha tenido tiempo de participar en unas olimpiadas con un rendimiento espectacular: tres premios en sendas disciplinas. Primera de Balears en Lengua Castellana y Literatura, segunda en la prueba de Latín de las Olimpiadas de Lenguas Clásicas y Accésit de Ibiza y Formentera en la prueba de Economía.

Con estos resultados debería ir tranquila al examen que le abrirá las puertas de la universidad. «Bueno, a ver, sí y no. Soy una persona muy estresada, que diría mi padre, pero voy más tranquila porque si he podido hacer esto sin haber estudiado a fondo, si aprieto el acelerador para selectividad espero que me salga bien».

Atiende a Diario de Ibiza en el instituto Sa Blanca Dona a primera hora. Tenía una optativa y ya han dado todo el temario. No es momento de ir perdiendo clases.

Fácil Lengua, difícil Latín

La prueba de Lengua Castellana y Literatura sorprendió a Noèlia. Ella esperaba un examen parecido al de la selectividad y se encontró con 100 preguntas tipo test. Había preguntas de todo tipo: de literatura, de sintaxis y de cultura general, vinculadas con el temario de segundo de bachillerato.

Aunque no esperaba ganar, Noèlia sabía que tenía posibilidades de obtener algún premio. «No me pareció una prueba complicada, todas eran preguntas que habíamos dado durante el curso».

Más inesperado fue el premio de latín. La prueba consistió en la traducción de un texto de Cicerón sobre la amistad. «Era un texto bastante más largo de los que habitualmente hacemos en clase y había algunas estructuras que no me sonaban».

Aun así dice que las clases la han ayudado mucho a poder afrontar el texto, porque en clase se dedican fundamentalmente a traducir.

La prueba de economía consistía en una pregunta de actualidad económica de desarrollo, cuatro preguntas tipo test del temario de economía de bachillerato y finalmente tres preguntas teóricas y dos prácticas de desarrollo.

Polivalente por decisión propia

La combinación de pruebas en las que ha sido premiada llama la atención. El castellano casa con el latín, pero la economía chirría. Sería como ganar una medalla en los 100 metros lisos, salto de longitud y bádminton, por hacer una analogía olímpica.

Ferrer está cursando el bachillerato socio-humanístico. Una opción que se puede elegir en 4º de ESO, pero que generalmente acaba con el alumno decantándose por la opción de humanidades o sociales puras. «Yo no quería hacer matemáticas porque no se me dan bien, pero como hice economía y latín en 4º (de ESO) y las dos me gustaban, decidí seguir adelante en bachillerato».

Pero, ¿la economía sigue teniendo matemáticas? «Sí, pero son mates más...prácticas, no te rompes tanto la cabeza con ellas. Aunque es verdad que se me da mucho mejor la parte teórica de la economía».

Asegura que la combinación no es una elección por indecisión, sino por gusto. Se decanta por las letras en su futuro universitario y ya tiene decidido que estudiará Traducción e Interpretación.

«Las lenguas son lo mío»

Uno de los objetivos de las Olimpiadas en la UIB es el de captar talento y todos los premiados tienen la matrícula de primero gratuita. Una opción que no aprovechará Noèlia. «Si todo va bien me gustaría ir a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar Lenguas Modernas y Traducción e Interpretación porque, bueno, las lenguas son lo mío».

Ya estudia inglés y alemán, idiomas en los que piensa centrarse en la carrera. Después tocará el francés, que es la lengua que aún no conoce. Quiere dedicarse a la traducción literaria y audiovisual. Noèlia lee mucho, sobre todo novela negra y policíaca, «mucha escritora española» por el momento. Por la cuenta que le trae está intentando leer cada vez más en inglés. Un deseo aplazado hasta el verano, porque tampoco tiene mucho tiempo para la lectura ociosa.

En el otro ámbito, el audiovisual, la sobreoferta de series requiere un ejército de traductores. Será un modo de aunar dos de sus pasiones: la literatura y el cine. De hecho cuenta que, antes de decidir estudiar traducción, quería hacer la carrera de Comunicación Audiovisual para dedicarse al cine. «De pequeña decía que iba a ser directora y que iba a ganar un Goya», cuenta con una sonrisa. Quién sabe dónde acabará, apunten su nombre.

Olimpiadas con premio universitario

Las Olimpiadas, miniolimpiadas y pruebas Cangur son tres eventos que ha aglomerado la Universitat de les Illes Balears (UIB). Esta competición se encuadra en el programa ‘Seràs UIB’, de promoción de la educación superior, que incluye también actividades de orientación y transición a la universidad. Las pruebas se celebraron entre enero y abril y han abarcado todas las materias. Los tres primeros clasificados tienen matrícula gratuita en la UIB, un cheque para material informático y didáctico y, para el primero, un año de residencia en la UIB.